Estudios para definir intervención definitiva de la vía al Llano tardarán 8 meses: ANI

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) presentó ante la Contraloría General de la República y la Cámara de Comercio de Villavicencio el plan de acción con el que se ejecutarán las obras definitivas en los principales puntos críticos de la vía al Llano, especialmente el kilómetro 18, afectado por un deslizamiento en octubre. El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Roberto Uparela, entregó un balance detallado sobre las labores en curso y las inversiones previstas.

En materia de corto plazo, informó que las labores de atención inmediata cuentan con 2.356 millones de pesos aprobados, además de 4.000 millones provenientes del convenio vigente con el Invías.

“Seguimos trabajando en las horas de mitigación del talud del kilómetro 18 porque, de alguna manera, esto que hicimos es una vía completamente temporal. Mantenemos, incluso, la vía original, que está debajo de una parte del derrumbe porque parte también para mantener aún la estabilidad fue conservar la pata de lo que se había derrumbado y sobre ella extendimos una capa de asfalto”, señaló Robeto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la ANI frente a las medidas a corto plazo.

En el mediano plazo, continuarán las obras de mitigación que se extnderán para mantener la movilidad en este importante corredor vial, mientras que el largo plazo se concentrará en diseños y estudios que permitirán ejecutar las obras definitivas. Los estudios para la estabilización del kilómetro 18 serán realizados directamente por Coviandina, en el marco del proyecto concesionado Bogotá–Villavicencio y Chirajara Fundadores.



Vía al Llano Foto: ANI

Para el plan de largo plazo, según Uparela, contempla una inversión de 100.000 millones de pesos destinados a dos intervenciones prioritarias: la estabilización definitiva del talud del kilómetro 18 y la terminación del puente Naranjal en el sentido Bogotá–Villavicencio, que es la propuesta que hace la ANI.

Los estudios y diseños para una labor definitiva podrían tardar de 7 a 8 meses de ejecución, y luego de este tiempo comenzarían las obras en el kilómetro 18. “Claramente buscaremos hacerlas en la mayor agilidad del caso y, por supuesto, controlando en la generalidad todos los otros puntos críticos que tiene igualmente ese corredor. Sobre lo que también estamos trabajando en la obtención de recursos frescos que permitan también su intervención”, añadió el vicepresidente frente a los lapsos de tiempo que se requieren y el plan de acción que van a realizar.

Para los puntos críticos se tienen 28.500 millones que se están ejecutando con la Unidad Nacional de Riesgos, 45.000 millones de pesos que se invierten a través de INVÍAS y los 100.000 millones de pesos brindados por el Ministerio de Hacienda para atender los puntos críticos.

La ANI estima finalizar las obras de mitigación a finales de este año y parte del próximo, mientras que los trabajos definitivos tanto en el talud como en el puente Naranjal iniciarían en el transcurso de 2026.