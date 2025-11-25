En vivo
Estudios para definir intervención definitiva de la vía al Llano tardarán 8 meses: ANI

Estudios para definir intervención definitiva de la vía al Llano tardarán 8 meses: ANI

Incluye intervenciones urgentes, estudios técnicos, diseños y una inversión de 100.000 millones de pesos para estabilizar el kilómetro 18 y culminar el puente Naranjal.

