Once Caldas vs. Independiente del Valle: EN VIVO, online y gratis HOY la Copa Sudamericana

Llegó el tan esperado día en que un equipo colombiano podría volver a hacer historia en una competencia Conmebol. Y es que Once Caldas HOY miércoles, 24 de septiembre, tendrá en Manizales, su casa, la gran oportunidad de clasificarse para las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 una serie que, parcialmente, gana 2-0 frente Independiente del Valle (Ecuador).

Con Dayro Moreno a la cabeza, el ‘Blanco Blanco’ confía en hacer respetar su casa para superar al conjunto ecuatoriano nuevamente y así sellar su puesta en la próxima ronda de la competencia en donde se enfrentaría a Atlético Mineiro (Brasil) o Bolívar (Bolivia).



¿Dónde y a qué hora ver Once Caldas vs. Independiente del Valle?

HOY miércoles, 24 de septiembre, podrá ver EN VIVO, gratis y online este apasionante encuentro con el equipo de Blog Deportivo Blu Radio. Desde las 7:15 comenzará la transmisión de este compromiso, tanto vía online en el canal de YouTube como en la señal de radio en 89.9 FM.

Asimismo, para los hinchas interesados en ver este compromiso, por fortuna, tendrán dos opciones:



TV: a través de ESPN, que como es habitual tendrá el minuto a minuto de este compromiso internacional.

a través de ESPN, que como es habitual tendrá el minuto a minuto de este compromiso internacional. Streaming: la señal de Disney Plus tendrá EN VIVO y online este compromiso de Copa Sudamericana.

¿A qué hora juega Once Caldas vs. Independiente del Valle HOY?

Este duelo de cuartos de final de la Copa Sudamericana se encuentra programado a partir de las 7:30 de la noche, el cual se disputará en el estadio Palogrande de Manizales con la ilusión de volver a ver al ‘Blanco Blanco’ en una semifinal continental, como en aquella Copa Libertadores del 2004.

Once Caldas vs. Independiente del Valle // Foto: AFP

Así van las apuestas de Once Caldas vs. Independiente del Valle

Victoria de Once Caldas : cuota paga 2.20.

: cuota paga 2.20. Empate: cuota paga 3.40.

cuota paga 3.40. Victoria de Independiente del Valle: cuota paga 3.10.

Posibles formaciones de Once Caldas e Independiente del Valle