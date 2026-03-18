En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Millonarios
Venezuela, campeón de béisbol

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Cuba reconecta su red eléctrica por completo tras el apagón nacional

Cuba reconecta su red eléctrica por completo tras el apagón nacional

Una breve nota de la UNE indicó que se logró interconectar las quince provincias cubanas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) desde la provincia Pinar del Río (extremo oeste) hasta las tres más orientales, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo, las últimas por enlazar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad