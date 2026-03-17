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Blu Radio  / Mundo  / Un terremoto de magnitud 6 sacudió a Cuba en medio de apagón generalizado

Un terremoto de magnitud 6 sacudió a Cuba en medio de apagón generalizado

Una falla en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba, cuyas causas aún se investigan, dejó este lunes a más de nueve millones de personas sin corriente

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