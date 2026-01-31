Veeduría denunció ante entes de control a la alcaldesa de Turbaco por presuntas irregularidades

La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, a través de su vocero Luis Gustavo Moreno, radicó la denuncia ante los entes de control competentes, señalando la importancia de garantizar la transparencia en el ejercicio del poder local y el respeto a las normas sobre participación política de los funcionarios públicos.

Como contexto, la misma organización ciudadana ya había presentado denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República contra la alcaldesa de Turbaco (Bolívar), Claudia Espinosa Puello, por presuntas irregularidades en la convocatoria de sesiones extraordinarias de las Juntas Administradoras Locales (JAL).

BLU Radio // Contraloría // Foto: Contraloría General de la Nación

Procuraduría, referencia. Foto: Google Maps

Según la información conocida públicamente, la mandataria habría enviado un audio a los ediles del municipio en el que se le escucha decir: “El regalo que les voy a dar es llamarlos a sesiones extraordinarias para que ganen algo en diciembre y les arreglo la Navidad”. Para la veeduría, esta afirmación podría evidenciar una posible desviación de poder y un uso indebido de sus facultades, al dar un carácter de beneficio económico a una decisión administrativa.



Estos hechos reafirman la importancia del control ciudadano como herramienta esencial para fortalecer la democracia, promover la rendición de cuentas y evitar que el poder público se utilice con fines personales o políticos.