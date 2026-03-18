En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Millonarios
Venezuela, campeón de béisbol

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / La salsa despide a Luder Quiñónez, reconocido percusionista asesinado en Cali

La salsa despide a Luder Quiñónez, reconocido percusionista asesinado en Cali

Por más de una década, 'El Mulato' Quiñónez formó parte de la orquesta de Willy García.

Publicidad

Publicidad

Publicidad