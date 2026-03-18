La salsa despide a Luder Quiñónez, reconocido percusionista asesinado en Cali

La salsa está de luto tras la muerte de Luder 'El Mulato' Quiñónez, reconocido percusionista de la ciudad, quien acompañó a Willy García por más de treinta años de trayectoria musical, tanto en su carrera como solista, como en su paso por orquestas como Grupo Niche y Son de Cali.

Quiñónez fue asesinado en el centro de la ciudad, cuando fue atacado a disparos por dos sujetos, quienes lo interceptaron antes de subirse a su camioneta. Mientras las autoridades investigan el crimen para identificar y capturar a los responsables, hoy diferentes artistas lamentan lo ocurrido, asegurando que la violencia arrebata a uno de los timbaleros más destacados del país.

"Un gran ser humano, un gran compañero, pero principalmente un músico muy talentoso, razón por la cual nos ha acompañado durante 15 años con Willy García y antes nueve años con Son de Cali y antes otros tantos con Grupo Niche. Un legado que permitió que él fuera, en este momento, quizás el mejor percusionista de la salsa en Colombia", indicó Irma Restrepo, gerente general de L&L Producciones, empresa de managment de Willy García.

Por más de una década, 'El Mulato' Quiñónez formó parte de la orquesta de Willy García, tiempo en el que no sólo compartieron escenarios y presentaciones a lo largo del mundo, sino que se convirtió en parte de una familia musical.



"El día de ayer estuvimos grabando en mi estudio, estuvimos haciendo algo para Alvaro Cabarca, disfrutando como siempre, compartiendo. Este fin de semana próximo teníamos un evento. Es un momento difícil, uno encontrarse con estas situaciones que te ponen en un estado de ánimo raro, inexplicable y de una u otra manera pues es un compañero que no solamente trabaja, sino que como persona pues se compartía muchas cosas con él", señaló Óscar Iván Lozano, director de la Orquesta de Willy García.

En medio de los mensajes de despedida a Luder y condolencias a su familia, se destaca el de Ángel Lebrón, director de la orquesta de los Hermanos Lebrón, quien está radicado en Cali desde hace varios años, en su pronunciamiento, además de manifestar su solidaridad, reclamó a las autoridades de Cali la inseguridad que le cegó la vida al percusionista.

"Los músicos vienen aquí y viven aquí, y lo que tienen que tener es miedo porque los matan para robarle. Nosotros estamos aquí todos para darle alegría al público, pero siempre hay varios que les gustan ser malos, cosas malas. Yo le pido al señor alcalde que por favor trate de arreglar esta situación, que los músicos no tengan que estar escoltados y tener miedo de ir a trabajar.", sostuvo Ángel Lebrón, director de la orquesta Los Hermanos Lebrón.

