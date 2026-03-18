En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Millonarios
Venezuela, campeón de béisbol

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Hocol denunció 'señalamientos infundados' de testigo clave en juicio contra Ricardo Roa

Hocol denunció 'señalamientos infundados' de testigo clave en juicio contra Ricardo Roa

La filial de Ecopetrol desestimó las amenazas contra Luis Enrique Rojas, expresidente de la compañía, como hechos viejos y aseguró que sí actuó para proteger su vida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad