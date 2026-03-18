Hocol denunció 'señalamientos infundados' de testigo clave en juicio contra Ricardo Roa

Hocol, filial de Ecopetrol, asegura que los señalamientos en su contra sobre las amenazas al expresidente de la empresa Luis Enrique Rojas son infundados y están llevando a una desinformación que impacta negativamente la reputación de la empresa.

Rojas salió de Hocol el año pasado en medio de diferencias con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y en la actualidad es testigo clave de la Fiscalía General de la Nación en el juicio por tráfico de influencias contra Roa.

De hecho, la Fiscalía confirmó las amenazas de muerte y anunció que ya se activaron los protocolos institucionales para evaluar el nivel de riesgo y adoptar medidas de protección.

Sin embargo, para Hocol las amenazas no son nuevas sino de hace dos años por lo que no son hechos "ni sobrevivientes ni nuevos".



La versión de Hocol es que en mayo de 2024 Rojas denunció las primeras amenazas en su contra y en diciembre recibió una amenaza de un supuesto jefe paramilitar, que en realidad resultó ser una llamada extorsiva desde una cárcel.

Ambos hechos fueron denunciados a las autoridades según Hocol. Para Hocol tampoco existió un atentado contra Rojas en diciembre de 2024, sino que se trató del robo de un vehículo.

La compañía asegura que siguió pagándole un esquema de seguridad a Rojas tres meses después de su salida de la compañía.

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"Frente al impacto reputacional generado por los reiterados señalamientos infundados, Hocol S.A. interpuso las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación y activó análisis integrales de riesgos legales, reputacionales y operativos destinados a la protección de la empresa y a las reclamaciones a que haya lugar", señaló la empresa.

Rojas ha dicho a la Fiscalía que recibió en su momento presiones de Ricardo Roa para entregar contratos de Hocol a la empresa Gaxi, perteneciente a Juan Guillermo Mancera.

Según la Fiscalía Mancera a su vez sirvió de intermediario para que Roa comprara un lujoso apartamento en el norte de Bogotá muy por debajo de su valor comercial. El apartamento perteneció en su momento a Serafino Iacono, otro reconocido empresario del sector de los hidrocarburos.