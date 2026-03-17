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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía confirma amenazas a testigo clave en caso contra Ricardo Roa por tráfico de influencias

Fiscalía confirma amenazas a testigo clave en caso contra Ricardo Roa por tráfico de influencias

De acuerdo con la fiscal general Luz Adriana Camargo, ya se activaron los protocolos institucionales para evaluar el nivel de riesgo y adoptar medidas de protección.

Ricardo Roa sale de la presidencia de Ecopetrol.
Ricardo Roa en medio de una rueda de prensa en agosto de 2024.
Foto: Presidencia.
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 17 de mar, 2026

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