En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Millonarios
Venezuela, campeón de béisbol

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Así es la bomba ecuatoriana que cayó en Colombia: en un cultivo de coca y pesaba 250 kilos

Así es la bomba ecuatoriana que cayó en Colombia: en un cultivo de coca y pesaba 250 kilos

El incidente, que tuvo lugar el pasado 6 de marzo, ocurrió en una zona donde se adelantan procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito y se enmarca en una operación militar ecuatoriana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad