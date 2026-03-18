Así es la bomba ecuatoriana que cayó en Colombia: en un cultivo de coca y pesaba 250 kilos

El hallazgo de un potente artefacto explosivo en territorio colombiano ha encendido las alarmas diplomáticas entre Bogotá y Quito. Se trata de una bomba de 250 kilogramos que cayó en una finca de campesinos ubicada en el departamento de Nariño, a escasos 200 metros de la frontera con Ecuador.

El incidente, que tuvo lugar el pasado 6 de marzo, ocurrió en una zona donde se adelantan procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito y se enmarca en una operación militar ecuatoriana contra grupos de narcotraficantes y disidencias de las Farc.

De acuerdo con información confirmada por las fuerzas militares, el artefacto es una bomba utilizada habitualmente por las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Con un peso total de 250 kilos, la bomba contenía 55 kilos de explosivos de alto poder. A pesar del peligro inminente que representó para la comunidad local, las autoridades confirmaron que el objeto ya fue destruido de manera controlada y no representa un riesgo para los habitantes de la zona.

Bomba en el Putumayo Foto: suministrada

El impacto se produjo en el contexto de un bombardeo ejecutado por Ecuador contra campamentos criminales situados en el límite fronterizo. Sin embargo, el error de cálculo provocó que el explosivo aterrizara en suelo colombiano, afectando directamente la soberanía nacional.



Tensión diplomática y crisis comercial entre Colombia y Ecuador

Este incidente militar llega en uno de los momentos más críticos de la relación bilateral. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, en diálogo con Mañanas Blu, manifestó su preocupación por el deterioro progresivo de los vínculos entre ambos países, que ha escalado desde declaraciones presidenciales "altisonantes" hasta una guerra comercial abierta.



Actualmente, se aplican aranceles mutuos y bloqueos en exportaciones de energía y gas, una situación que pone en riesgo el sustento de 40,000 familias en la zona de frontera. Para intentar frenar esta escalada, se ha anunciado una reunión bilateral en Lima los días 25 y 26 de este mes, donde se buscará resolver los conflictos comerciales que amenazan un intercambio que superaba los 3,000 millones de dólares.



Seguridad y narcotráfico: el desafío de los grupos armados

El trasfondo de este incidente es la lucha contra la criminalidad transnacional. En Ecuador operan más de 22 estructuras criminales y el 80% del tráfico de droga mundial que se mueve por la región transita por sus puertos.

Bomba en el Putumayo Foto: suministrada

El gobernador Escobar destacó que, a pesar de la percepción de inseguridad, Ecuador registra 130 asesinatos por cada 100,000 habitantes, una cifra drásticamente superior a los 26 de Colombia o los 16 de Nariño, gracias a los procesos de paz locales.

Ante el error militar, el presidente Gustavo Petro presentó una nota de protesta diplomática, buscando una explicación formal y el compromiso de que tales hechos no se repitan, mientras se intenta mantener la estabilidad en la región.

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Escuche aquí la entrevista: