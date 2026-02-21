En vivo
Santanderes  / Alerta en San Gil: violencia y grupos armados obligan intervención de la fuerza pública

Alerta en San Gil: violencia y grupos armados obligan intervención de la fuerza pública

Autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad. Policía y Ejército desplegaron operativos especiales para proteger a la población y a los turistas.

