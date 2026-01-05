Nicolás Maduro rompe silencio sobre su captura en audiencia en Estados Unidos: "Soy el presidente"

La audiencia contra Nicolás Maduro avanza este lunes en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, luego de que el exmandatario fuera trasladado desde una prisión en Brooklyn bajo un estricto operativo de seguridad, que incluyó un convoy escoltado y apoyo aéreo.

Maduro compareció ante la corte bajo custodia de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Durante su ingreso al recinto judicial, fue asistido por funcionarios debido a dificultades para movilizarse. Ya en la sala, siguió la diligencia con apoyo de traducción simultánea al español, mientras la Fiscalía daba lectura formal a los cargos en su contra.

Durante la diligencia, el tribunal imputó cuatro cargos principales contra Maduro, entre ellos conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y posesión de armas de guerra y artefactos destructivos.

Allí, Maduro habló pro primera vez sobre su situación y dijo: "Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas", además, se declaró inocente.