Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

¿Quiénes son los hijos de Nicolás Maduro que negociarán su liberación y la de Cilia Flores?

¿Quiénes son los hijos de Nicolás Maduro que negociarán su liberación y la de Cilia Flores?

Esta comisión que gestionará ante EE.UU. la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores estará liderada por el diputado -y hermano de la vicepresidenta- Jorge Rodríguez, junto al canciller venezolano, Yván Gil.

Nicolas-Maduro-Cilia-AFP.png
Nicolás Maduro y Cilia Flores
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de ene, 2026

