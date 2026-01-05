Esta fue la última oferta que le hizo Estados Unidos a Nicolás Maduro antes de capturarlo

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos marcó un nuevo punto de quiebre en la crisis política y diplomática de Venezuela. El exmandatario fue detenido en Caracas durante una operación militar estadounidense, que incluyó acciones aéreas y un despliegue naval en el Caribe, y posteriormente trasladado a Nueva York, donde permanece bajo custodia federal.

Según el Gobierno de Estados Unidos, la captura se fundamenta en acusaciones por narcotráfico, relacionadas con el presunto envío de cocaína hacia territorio estadounidense. En el proceso judicial también figura su esposa, Cilia Flores, señalada de participar en la misma red criminal. Maduro enfrenta ahora su primera comparecencia ante un tribunal federal, en el inicio formal del proceso penal.

Así fue la llegada de Maduro al tribunal de Manhattan para su primera audiencia: ¿qué le espera? Foto: ABC News

De acuerdo con The Wall Street Journal, la última oportunidad para una salida negociada antes del despliegue militar se dio el pasado 23 de diciembre, en lo que fue la última llamada oficial entre Washington y el Palacio de Miraflores.

En ese contacto, el Gobierno de Estados Unidos le planteó a Nicolás Maduro una oferta de "exilio dorado", una propuesta de retiro que le habría permitido abandonar el país y evitar el destino judicial que enfrenta actualmente.



Nicolás Maduro, minutos después de llegar a Nueva York tras su captura. Foto: archivo.

Esta oferta se sumó a otros intentos previos realizados en mayo y a mediados de año, los cuales Maduro también rechazó. Según The Wall Street Journal, la paciencia de Donald Trump se agotó definitivamente al ver las burlas y bailes del mandatario venezolano en redes sociales, gestos que la Casa Blanca interpretó como un desafío directo y un irrespeto a los Estados Unidos.

La operación provocó una escalada de tensiones diplomáticas. Rusia y China rechazaron la intervención y cuestionaron su legalidad, mientras Washington defendió la acción bajo el argumento de que Venezuela representa una amenaza para la seguridad regional.

El presidente Donald Trump reiteró el interés estratégico de reordenar el sector energético venezolano, especialmente en lo relacionado con sus reservas de petróleo y la participación de empresas estadounidenses.

En Caracas, el control del Ejecutivo quedó en manos de una administración interina encabezada por Delcy Rodríguez, quien ha manifestado disposición al diálogo con Washington.