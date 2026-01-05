En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Nicolás Maduro Guerra envía mensaje a Estados Unidos tras captura de su papá: "Amenazas externas"

Nicolás Maduro Guerra envía mensaje a Estados Unidos tras captura de su papá: "Amenazas externas"

El presidente Trump respaldó la operación y reiteró su postura frente a Venezuela, señalando que su gobierno exige cooperación total del liderazgo interino del país.

Nicolás Maduro Guerra envía mensaje a Estados Unidos tras captura de su papá: "Amenazas externas"
Nicolás Maduro Guerra envía mensaje a Estados Unidos tras captura de su papá: "Amenazas externas"
Foto: Instagram @maduroguerra
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad