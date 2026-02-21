En vivo
Antioquia  / Tres personas de una misma familia fueron halladas muertas en un apartamento en San Roque, Antioquia

Tres personas de una misma familia fueron halladas muertas en un apartamento en San Roque, Antioquia

Investigan un presunto caso de violencia intrafamiliar en medio de supuestas dificultades económicas que afrontaba el padre.

