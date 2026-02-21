Tres personas de una misma familia fueron halladas muertas en un apartamento en San Roque, Antioquia

Hay consternación en autoridades y habitantes del municipio de San Roque tras la confirmación en las últimas horas de la muerte de tres miembros de una misma familia que fueron hallados en el apartamento que residían en zona urbana.

Fueron los fuertes olores de los cuerpos ya en estado de descomposición los que alertaron vecinos y que a su vez reportaron a policía, quienes tras la inspección del inmueble encontraron los cuerpos sin vida del padre, un hombre de 37 años; su esposa de 36 y su hijo de tan solo 12 años de edad.

Suministrada

Hasta el momento las autoridades han descartado en el caso la injerencia de grupos armados, y la hipótesis que cobra mayor fuerza es la decisión de alguno de los adultos de la familia de atentar contra los demás por problemas económicos.

Según información policial, el hombre al parecer tenía deudas superiores a 80 millones de pesos y antecedentes de intento de suicidio el año anterior. Además tenía reseñas por los delitos de violencia intrafamiliar y lesiones personales, al igual que su pareja por violencia intrafamiliar.



El alcalde de San Roque, Luis Alejandro Villegas, lamentó lo ocurrido y detalló que era una familia oriunda del municipio de Bello que había llegado hace un tiempo a esta localidad en el Nordeste de Antioquia.

"Es una consternación tan increíble para todos y a mí como mandatario, pero también como padre de familia. Decisiones que a veces los adultos tomamos por, no sé, por el desespero, las angustias. Quiero reconfirmar que desde el municipio de San Roque tenemos brindado de manera gratuita todos los canales de salud mental", reiteró.

Al tiempo que avanzan las labores de autoridades judiciales para esclarecer lo ocurrido, desde la administración municipal reiteraron que están a disposición de todos los habitantes la oferta institucional con programas y herramientas psicosociales y de salud mental.

“Hacemos un llamado a quienes estén atravesando situaciones de angustia, tristeza o desesperanza a buscar ayuda oportuna a través de los servicios de salud y canales institucionales disponibles”, se lee en su mensaje.