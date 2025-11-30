Revelan cómo será el megatúnel que unirá troncales de TransMilenio y cuándo estará listo

Bogotá enfrenta un momento complejo en materia de movilidad. Las obras del metro y los más de mil frentes activos han generado trancones que para muchos parecen interminables. Aunque estas intervenciones prometen transformar la movilidad en el mediano plazo, hoy la ciudad funciona como un rompecabezas en el que cada pieza es clave. Una de ellas es la nueva troncal de la avenida 68, una obra que conectará ocho localidades y que empieza a mostrar avances determinantes.

Dentro de este megaproyecto se encuentra uno de los puntos más esperados: el túnel que unirá las troncales de TransMilenio de la avenida Las Américas y la carrera 68. Un corredor que, según el Distrito, será decisivo para descongestionar amplios sectores del occidente bogotano.



Obra del túnel de la Av. 68: porcentaje y frentes de trabajo

El deprimido, que hace parte del tramo 3, alcanzó un avance del 73,34 %, según informó el director del IDU, Orlando Molano. Para dimensionarlo, la estructura fue recibida apenas en un 12 %, lo que refleja un salto acelerado durante este año.

Molano señaló que la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán es clara: acelerar la maquinaria para que a mediados del próximo año sea posible conectar TransMilenio desde la avenida Las Américas con la 68 y, desde allí, empalmar con el grupo 5 hacia la calle 26. Esta conexión permitirá que los buses articulados circulen con mayor fluidez sin depender de vías mixtas, un punto que históricamente ha generado congestión.

El túnel contará con 485 metros de longitud y un ancho aproximado de 8,25 metros, suficiente para permitir el paso de los articulados. Hoy, las cuadrillas trabajan en la construcción de vigas y en excavaciones de primer y segundo nivel. En varios módulos ya se levantó la losa y faltan unos metros para conectar ambos costados.



El tramo también contempla 23.911 metros cuadrados de espacio público, 7.228 metros cuadrados de zonas verdes y cerca de un kilómetro de ciclorruta. Son elementos que buscan darle una cara más funcional a este corredor que conecta barrios como Venecia, Marsella, Salitre y parte del sector norte.

El puente es muy distintivo por su forma en bombilla. Foto: IDU

Más obras avanzan en la avenida 68

El IDU indicó que en todo el corredor trabajan alrededor de 5.000 personas, de las cuales cerca de 600 están enfocadas en el deprimido. El objetivo es entregar la troncal completa a finales de 2027, antes de la entrada en operación de la primera línea del metro.

Además, la estación Calle 11, clave para alimentar la troncal, supera el 68 % de ejecución, con avances en vagones, pasarelas y cubierta. También está en servicio el nuevo puente peatonal de la 68 con la calle Novena C, habilitado desde marzo de 2025.