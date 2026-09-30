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Bla Bla Blu, programa completo del 29 de septiembre de 2026

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 29 de septiembre de 2026, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 29 de septiembre de 2026:

  • Don Fulano, cantante de merengue y exintegrante de Fulanito, habló sobre el concierto "Fiesta Retro", el cual se celebrará el 9 de octubre en La Gringa de la 93 de Bogotá.
  • El astrónomo Germán Puerta realizó un especial sobre el cometa del fin del mundo. Además, se le preguntó a los oyentes si sabían que los cometas contienen moléculas orgánicas que fueron claves para el desarrollo de la vida en la Tierra.

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