Bla Bla Blu, programa completo del 29 de septiembre de 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 29 de septiembre de 2026:



Don Fulano, cantante de merengue y exintegrante de Fulanito, habló sobre el concierto "Fiesta Retro" , el cual se celebrará el 9 de octubre en La Gringa de la 93 de Bogotá.

, el cual se celebrará el 9 de octubre en La Gringa de la 93 de Bogotá. El astrónomo Germán Puerta realizó un especial sobre el cometa del fin del mundo. Además, se le preguntó a los oyentes si sabían que los cometas contienen moléculas orgánicas que fueron claves para el desarrollo de la vida en la Tierra.