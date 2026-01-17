Habla familiar de esposos que murieron en accidente en Av. 68 de Bogotá: "Por un momento de ira"

Lo que empezó como un presunto robo en vía pública terminó desencadenando una persecución a alta velocidad que dejó tres personas muertas y una familia destruida, en hechos ocurridos sobre la avenida carrera 68 con calle 72, en la localidad de Engativá.

Según las autoridades, hacia las 2:35 p. m. del jueves 15 de enero, dos hombres que se movilizaban en motocicleta habrían interceptado al conductor de una camioneta para hurtarle sus pertenencias. En lugar de alertar a la Policía, el afectado decidió perseguirlos por la concurrida vía, una decisión que, de acuerdo con los investigadores, provocó una colisión múltiple que involucró tres vehículos particulares, una volqueta y la motocicleta de los presuntos delincuentes.



Identidad de las víctimas del accidente

Sin embargo, quienes pagaron las peores consecuencias fueron personas que nada tenían que ver con el hecho inicial. En uno de los carros impactados viajaban Clara Lucía León y su esposo, Santiago Rodríguez, ambos de 68 años, quienes se desplazaban tras salir de una cita médica.

La violencia del choque acabó con la vida de Santiago de manera inmediata, mientras que Clara Lucía fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció minutos después.

Santiago Rodríguez y su esposa Clara Lucía León. Foto: Captura Noticias Caracol

“Desafortunadamente, una persona quiso tomarse la ley por las manos y mire lo que provocó: mató a mi hermana y a mi cuñado en un momento de ira”, expresó Doris León, hermana de Clara Lucía, en entrevista a Noticias Caracol. Sus palabras resumen el dolor de una familia que, en cuestión de horas, perdió a dos de sus pilares.



Doris relató que su sobrina quedó huérfana tras el siniestro. “Esta gente destruyó a la familia”, dijo con voz entrecortada, al recordar cómo eran sus seres queridos. Sobre su hermana, destacó su vocación social: “Desde pequeña tuvo ese don de servicio. Trabajó muchos años en programas del Distrito, con niños y madres, siempre ayudando”.

Cámaras de seguridad lo grabaron todo. Foto: Redes sociales y captura CityTV

De Santiago, recordó su vida como ingeniero independiente, dedicado al trabajo con ladrilleras y pensionado recientemente. “Siempre lo molestábamos porque cargaba ladrillos en el carro de toda clase. Era trabajador, sencillo y muy dedicado a su familia”, añadió.

La tragedia también impactó profundamente a la madre de Clara Lucía, una mujer de 93 años que, pese a su avanzada edad, fue la primera en presentir que algo no estaba bien. “Empezó a llamarme a eso de las 6:30 de la tarde diciendo que Clara no contestaba. Ella sabía que algo había pasado”, relató Doris, quien se encontraba fuera de la ciudad cuando recibió la noticia.

Publicidad

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del siniestro. Por ahora, no hay imputaciones formales ni decisiones judiciales, mientras la Fiscalía analiza videos, peritajes técnicos y testimonios para establecer responsabilidades.