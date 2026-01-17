En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio de gasolina
Nueva EPS
Gobernadores
María Corina Machado - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Habla familiar de esposos que murieron en accidente en Av. 68 de Bogotá: "Por un momento de ira"

Habla familiar de esposos que murieron en accidente en Av. 68 de Bogotá: "Por un momento de ira"

En una reacción desesperada por recuperar lo perdido o detener a los asaltantes, el conductor de una camioneta emprendió una persecución a alta velocidad que terminó muy mal.

Publicidad

Publicidad

Publicidad