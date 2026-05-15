Conductor, habrá cierres en intersección en Bogotá por obras de avenida 68: será por más de un mes

Desde hace algunos años, Bogotá se ha convertido en una ciudad con obras en varios puntos, lo cual dificulta la movilidad de los conductores, debido a los constantes cierres viales. Uno de los corredores más neurálgicos es la avenida 68, pues en horas pico el tránsito es complejo, ya que allí se están llevando a cabo las obras de la implementación de TransMilenio.

Según Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), junto con la Alcaldía, el proyecto ya completó un 80,73 % de avance general, por lo cual dentro de poco los bogotanos podrán disfrutar de un nuevo servicio y un corredor sin mayores congestiones.

“Este año, la instrucción del alcalde, Carlos Fernando Galán, es que ya tengamos TransMilenio conectando la av. Las Américas con la av. 68 hasta llegar al Grupo 5, que es el que queda en la 26, y de ahí conectar con la troncal de la 26 hasta la estación Museo Nacional”, indicó el director

Frente a esto, el IDU informó que activará cierres en una importante intersección de la ciudad para continuar con las obras en la avenida 68; el cierre será por más de un mes.



Importante cruce vehícular en Bogotá tendrá cierres por más de un mes

De acuerdo con la entidad, los cierres se hacen con el fin de adelantar las actividades de construcción de las redes y adecuación vial en la av carrera 19 por av calle 100. El cronograma de cierres presentado cuenta con “cuatro etapas no simultáneas a partir de las 12:00 a. m. de este viernes 15 de mayo de 2026 y finalizarán aproximadamente en cinco meses”.



Cierre de dos carriles, sentido norte - sur, en la av. carrera 19 entre av. calle 100 y 25 metros al norte.

Cierre de un carril, sentido sur - norte, en la av. carrera 19 entre av. calle 100 y 25 metros al norte.

Cierre de dos carriles, sentido occidente - oriente, en la av. calle 100 entre av. carrera 19 y 30 metros al occidente.

Cierre de dos carriles, sentido occidente - oriente, en la av. calle 100 entre av. carrera 19 y 13 metros al oriente.

Cierre de un carril, sentido sur - norte, en la av. carrera 19 entre av. calle 100 y 5 metros al sur.

Cierre de un carril, sentido norte - sur, en la av. carrera 19 entre av. calle 100 y 5 metros al sur.

En ese sentido, la Secretaría de Movilidad indicó un plan de manejo de tránsito en la intersección de la av. carrera 19 por av. calle 100 para garantizar la movilidad de los ciudadanos en la vía:



Tránsito de vehículos particulares y transporte público

Para los usuarios que transiten en sentido norte - sur por la av. carrera 19 y continúen al sur o tomen la av. calle 100 al oriente o al occidente, deben continuar transitando por los dos carriles que quedarán habilitados, según las líneas azules en la imagen.



Los usuarios que transiten en sentido sur - norte por la av. carrera 19 podrán continuar por un carril que quedará habilitado, según las líneas rojas en la imagen.

Además los usuarios que transiten en sentido occidente - oriente, por la av. calle 100 deben continuar por los tres carriles que quedarán habilitados en la parte derecha de la vía.



¿Cómo será el tránsito peatonal en la zona de cierre?

Según las entidades, los andenes y la infraestructura existente para peatones y ciclistas no sufrirán ningún tipo de afectación; no obstante, deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

