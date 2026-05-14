Alcaldía de Bogotá inmovilizó más de 20 motos en Kennedy por invadir el espacio público

El procedimiento hizo parte de una serie de intervenciones que la Alcaldía viene adelantando en distintos puntos de Bogotá para frenar la invasión del espacio público y mejorar la movilidad en sectores con alta congestión.

Una de las localidad intervenidas fue Kennedy, en donde varias grúas retirando motocicletas que ocupaban andenes y zonas peatonales. En total, 21 motos fueron inmovilizadas durante el operativo de control.

Durante la jornada, agentes de tránsito verificaron motos estacionadas sobre andenes, ciclorrutas y espacios destinados al paso de peatones. Algunos conductores reaccionaron con molestia ante las sanciones, mientras residentes del sector apoyaron los controles y aseguraron que el problema se ha vuelto frecuente.

El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que este tipo de operativos continuarán en diferentes localidades de la ciudad y afirmó que el objetivo es recuperar zonas peatonales y reducir riesgos para ciclistas y transeúntes.



“Lo que buscamos es que el espacio público pueda ser usado por todos y que haya respeto por las normas”, señaló el mandatario.

La administración distrital también indicó que las acciones se mantendrán de manera conjunta entre autoridades de tránsito y seguridad, especialmente en puntos donde las quejas ciudadanas por invasión del espacio público han aumentado en los últimos meses.