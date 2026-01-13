El deprimido de las Américas está cerca de ser entregado: TransMilenio alista nuevas estaciones

El deprimido de la avenida de las Américas con avenida 68 está cada vez más cerca de convertirse en una realidad para Bogotá. Esta obra es clave para la conexión del sistema TransMilenio y para aliviar la congestión en uno de los corredores más transitados del occidente de la ciudad, y ya alcanza un avance cercano al 80 %, según informó el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

El director del IDU, Orlando Molano, realizó una visita técnica al grupo 3 de la avenida 68, tramo que va desde la avenida de las Américas hasta la calle 13, y destacó que este paso deprimido será determinante para mejorar la movilidad entre el suroccidente y el centro de la capital.



Avance del deprimido de la avenida 68 con Américas en Bogotá

De acuerdo con el IDU, con corte al 29 de diciembre de 2025, el deprimido registra un avance del 79,29 %. Se trata de una estructura bidireccional exclusiva para los buses de TransMilenio, con una longitud de 480 metros, de los cuales más de 300 ya están completamente construidos.

“Este deprimido es bidireccional y es para TransMilenio. Tiene 480 metros de largo y ya tenemos más de 300 metros terminados. Esperamos que a finales de febrero se conecten los dos extremos”, explicó Orlando Molano durante el recorrido por la obra.

Orlando Molano visita obra en la Av. Las Américas IDU

TransMilenio ampliará su conexión en el occidente de Bogotá

Entre los trabajos más recientes se completó la instalación de pilotes y la hincada de tablestacas, fundamentales para la estabilidad de la estructura. Actualmente, las labores se concentran en la construcción de vigas superiores, excavaciones y losas de fondo. En ese sentido, restan cerca de 100 metros para empalmar completamente los tramos que vienen desde la avenida de las Américas y la avenida 68.

Molano también recordó que, cuando inició la actual administración en enero de 2024, el grupo 3 apenas tenía un avance del 36 %, mientras que el deprimido fue recibido con solo un 13 % de ejecución.



Qué incluye el grupo 3 de la avenida 68

Además del deprimido, este tramo de 1,04 kilómetros contempla una transformación integral del entorno urbano. El proyecto incluye:



Más de 23.900 metros cuadrados de espacio público.

Zonas verdes y ciclorruta.

Un puente peatonal ya en funcionamiento.

La construcción de la estación de TransMilenio de la calle 11, que avanza con el montaje de vagones y pasarelas.

“El alcalde Carlos Fernando Galán nos ha pedido acelerar este tramo para tener una ciudad más conectada y más moderna”, afirmó Molano, al subrayar que la obra tendrá un impacto positivo en la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de los bogotanos.