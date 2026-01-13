En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
Trancón en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / El deprimido de las Américas está cerca de ser entregado: TransMilenio alista nuevas estaciones

El deprimido de las Américas está cerca de ser entregado: TransMilenio alista nuevas estaciones

De acuerdo con el IDU, el deprimido registra un avance del 79,29 %. Se trata de una estructura bidireccional exclusiva para los buses de TransMilenio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad