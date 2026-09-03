Maduro alega inmunidad presidencial y exige anular el juicio en su contra en EE. UU.

La defensa legal de Nicolás Maduro ha presentado formalmente una solicitud ante la justicia de los Estados Unidos para desestimar los cargos en su contra, apelando directamente al principio internacional de inmunidad que protege a los jefes de Estado. El exmandatario, quien cumple actualmente ocho meses bajo detención en la ciudad de Nueva York, sostiene a través de sus representantes legales que el tribunal estadounidense que coordina la causa carece de la competencia jurisdiccional necesaria para juzgarlo tanto a él como a su cónyuge, Cilia Flores, quien de igual manera se encuentra privada de libertad en territorio norteamericano.

El proceso judicial contra Maduro, de 63 años de edad, abarca un total de cuatro imputaciones formales, entre las cuales figura el cargo de narcoterrorismo. El inicio oficial del juicio oral está programado por las autoridades judiciales estadounidenses para el 1 de junio de 2027. La detención de Maduro y Flores ocurrió el 3 de enero en la ciudad de Caracas, mediante una acción ejecutada de forma directa por fuerzas militares de los Estados Unidos. A raíz de este acontecimiento, la gestión del poder ejecutivo de manera interina en Venezuela quedó bajo la responsabilidad de la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, en un contexto caracterizado por intensas presiones políticas ejercidas desde Washington.

Los abogados defensores Barry Pollack y Anna Estevao fundamentan su reclamación en las directrices del derecho internacional, el cual consagra la inmunidad soberana de los gobernantes extranjeros como un postulado fundamental e irrenunciable.

La argumentación jurídica enfatiza que no existen precedentes históricos en el sistema de justicia estadounidense donde se haya sometido a un proceso de carácter penal a un líder internacional que contara con el reconocimiento oficial de su propia nación como jefe de Estado activo en el preciso momento en que se formularon formalmente las acusaciones fiscales. Adicionalmente, el equipo de litigantes puntualiza que las imputaciones presentadas por los fiscales abarcan de manera exclusiva el periodo temporal en el cual Maduro ejercía plenamente sus funciones como presidente de Venezuela, lo que refuerza su derecho a la inmunidad de jurisdicción internacional.



Por su parte, Cilia Flores, de 69 años de edad, se adhirió de manera formal a la argumentación y recursos presentados por la defensa de su esposo en una serie de documentos judiciales independientes entregados a la corte. El juez federal Alvin Hellerstein, quien preside el caso en el tribunal de Nueva York, ha programado una audiencia especial para el próximo 17 de noviembre, fecha en la cual deberá emitir una respuesta formal ante la solicitud de sobreseimiento planteada por los acusados. Cabe recordar que el primer contacto de Maduro ante este tribunal neoyorquino tuvo lugar el 6 de enero de 2026. En dicha comparecencia inicial, el dirigente rechazó las imputaciones, reafirmó su condición de presidente constitucional de Venezuela y se declaró a sí mismo bajo la categoría de prisionero de guerra.

Actualmente, el matrimonio se encuentra recluido en una prisión federal ubicada en el distrito de Brooklyn bajo un esquema de internamiento severo que restringe el acceso a la prensa escrita o a la red global de internet.