“No se ven ni con la mirada”: revelan cómo es relación entre Maduro y Cilia Flores en prisión

El caricaturista venezolano Jorge Torrealba, uno de los pocos asistentes que ha logrado ingresar a las audiencias judiciales de Nicolás Maduro y Cilia Flores en un tribunal federal de Estados Unidos, aseguró que el cambio físico del exmandatario venezolano es evidente tras varios meses de reclusión. Sus ilustraciones se han convertido en el principal registro visual de las diligencias, debido a que en la sala está prohibido el ingreso de cámaras fotográficas y de video.

Durante una entrevista en Recap Blu, Torrealba relató que, en comparación con la primera audiencia a la que asistió, el aspecto de Maduro ha cambiado de manera notoria. “Me fui también un poco emocionado de allí porque logré ver que por el tiempo que tiene allí recluido ya se empieza a ver eso de estar encerrado. Me imagino ha perdido mucho peso, muy canoso, al igual que Cilia Flores, e incluso mucha flacidez”, afirmó.

El artista explicó que el tiempo disponible para observar y dibujar es muy reducido, ya que las audiencias duran pocos minutos y debe realizar los bocetos mientras transcurre la diligencia.

Una actitud distinta en las audiencias

Torrealba también señaló que la actitud de Maduro ha cambiado desde su primera comparecencia ante la justicia estadounidense. Según contó, en las últimas audiencias el exmandatario prácticamente no ha intervenido.

“Ya Nicolás Maduro básicamente no emitió ningún tipo de palabra, solo llegó, saludó a su abogado y se sentó de espalda a nosotros. No hace nada, solamente se sienta a escuchar, se pone sus audífonos y toma algunas notas”, relató.

Asimismo, recordó que la primera audiencia estuvo marcada por un momento de tensión cuando un asistente le gritó a Maduro y este respondió desde su lugar, una escena que describió como “bastante impactante y dramática”.

Publicidad

Sin interacción con Cilia Flores

Sobre la relación entre Maduro y Cilia Flores durante las diligencias, el caricaturista aseguró que no ha observado ningún tipo de interacción entre ambos.

“Cero. Generalmente están sus abogados en medio entre uno y el otro, pero ellos no se ven nada. Es como si estuviera uno totalmente separado del otro, inclusive con la mirada”, comentó.

Publicidad

“Quiero dejar un registro gráfico”

Torrealba, quien llegó a Estados Unidos hace una década tras solicitar asilo político, aseguró que su presencia en las audiencias responde al deseo de documentar un momento que considera histórico para los venezolanos.

“Siento que es algo que tengo que hacer por el país y también por algo cultural. Estas cosas no se pueden dejar pasar así por así”, expresó.

El ilustrador indicó que continuará asistiendo a las próximas audiencias para seguir realizando los retratos, convencido de que sus dibujos permiten mostrar al mundo lo que ocurre dentro de una sala donde no existen registros audiovisuales. “Voy con la mente de dejar una imagen de esto”, concluyó.

Escuche la entrevista completa acá: