Caricaturista de audiencia de Maduro reveló drástico cambio físico que sufrió tras seis meses preso

Nicolás Maduro reapareció ante la justicia de Estados Unidos con una imagen que llamó la atención incluso de quienes lo han visto en sus tres comparecencias.

El exmandatario venezolano, procesado por cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas, fue descrito como un hombre visiblemente más delgado, con abundantes canas, gafas y un semblante mucho más deteriorado que el que mostró al inicio del proceso.

Ese fue precisamente el cambio físico que más impactó al caricaturista venezolano Jorge Torrealba, encargado de realizar los bocetos oficiales de las audiencias en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. El ilustrador aseguró que, tras más de seis meses de detención, sintió que estaba viendo "a otra persona", una transformación que, según dijo, también fue evidente en Cilia Flores, esposa de Maduro.

Maduro y Flores acudieron el miércoles 22 de julio a la tercera audiencia del proceso judicial que enfrentan en Estados Unidos. Durante la diligencia, el juez federal Alvin Hellerstein fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio por los cargos de narcotráfico, narcoterrorismo y delitos relacionados con armas.



Como ocurre en las cortes federales estadounidenses, el ingreso de cámaras y equipos de grabación está prohibido. Por esa razón, las ilustraciones elaboradas por Torrealba se convirtieron nuevamente en el principal registro visual de la audiencia y permitieron conocer el aspecto que tienen actualmente los acusados.

En entrevista con Univisión, el caricaturista explicó que la diferencia entre esta comparecencia y las dos anteriores fue evidente.

Hoy de verdad me sorprendió muchísimo porque vi a otra persona. Está mucho más flaco él, también Cilia Flores, canosos. Todo este tiempo se está mostrando aseguró Torrealba

Torrealba contó que en la audiencia anterior había salido con la sensación de que el paso de los meses no había generado mayores cambios en Maduro y Flores. Sin embargo, afirmó que esta vez el deterioro físico fue imposible de ignorar: "Sí sentí un cambio que me impactó mucho", agregó.

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El ilustrador detalló que Maduro mantiene su característico bigote, aunque ahora presenta muchas más canas, incluso en el vello facial. Además, señaló que utiliza gafas y que la pérdida de peso resulta evidente frente a las primeras imágenes conocidas tras su captura.

También describió un cambio en la actitud del exmandatario durante la audiencia. Recordó que, en la primera comparecencia, ingresó saludando a los presentes e incluso pronunció algunas palabras en inglés, mientras que ahora su comportamiento fue mucho más discreto.

Son unas personas que están literalmente siendo guiadas. Solo llegan, se sientan, no se miran, no emiten ningún tipo de palabra. Solo conversan un poco con su abogado y permanecen con sus auriculares relató

La audiencia duró cerca de 18 minutos. Durante ese tiempo, Maduro permaneció junto a su equipo de defensa y en varias ocasiones se ajustó los auriculares con los que seguía la traducción de la diligencia judicial.

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Sobre Cilia Flores, Torrealba afirmó que también evidenció cambios físicos. Explicó que llegó con el uniforme caqui de reclusa, llevaba el cabello recogido, usaba gafas y lucía más delgada que en las comparecencias anteriores.

El caricaturista también llamó la atención sobre el tono de piel de ambos: "Se les nota la piel bastante pálida. Imagino que no salen mucho al sol y ese contraste con las canas hace que se vean totalmente grises", comentó.

Finalmente, Torrealba destacó que sus dibujos cumplen una función informativa debido a que las normas de la corte impiden tomar fotografías o grabar videos.

"Al principio fue algo espontáneo, pero ahora siento que tengo que hacerlo por las personas que no pueden estar allí. Como no hay cámaras ni video, estos dibujos permiten mostrar lo que está pasando dentro de la corte", concluyó.

El proceso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores continuará con nuevas actuaciones previas al juicio previsto para junio de 2027, cuando la justicia estadounidense comenzará a analizar formalmente las acusaciones que pesan sobre ambos.