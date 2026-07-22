Porcicultura colombiana prepara su primera exportación a Asia y busca conquistar nuevos mercados

La porcicultura colombiana se alista para dar un paso histórico en materia de comercio internacional. Así lo aseguró el presidente ejecutivo de PorkColombia, Jeffrey Fajardo, quien reveló en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que el sector proyecta concretar este año la primera exportación de carne de cerdo hacia Filipinas, luego de varios años de trabajo para obtener la admisibilidad sanitaria requerida por ese mercado.

El dirigente gremial explicó que este avance hace parte del crecimiento que ha tenido la porcicultura nacional, la cual, según indicó, se ha convertido en uno de los principales subsectores del agro colombiano.

“Nos estamos convirtiendo en un referente internacional de la porcicultura y queremos que el sector sea el número uno del agro colombiano en la próxima década”, destacó.

Asia, el gran objetivo para la carne de cerdo colombiana

El presidente de PorkColombia explicó que el principal desafío para exportar productos cárnicos radica en obtener los protocolos sanitarios exigidos por cada país, un proceso que toma varios años.

“Este año vamos a realizar la primera exportación a Filipinas y seguimos avanzando con otros mercados asiáticos”, precisó.

Además de Filipinas, señaló que Colombia ya cuenta con acceso sanitario para exportar a Singapur, Hong Kong, Macao y Malasia, mientras espera concretar la habilitación del mercado chino antes de finalizar el año.

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“China está a punto de abrirse y también esperamos una próxima apertura con Corea del Sur”, mencionó.

La competencia con Estados Unidos y el consumo de carne nacional

Durante la entrevista, Fajardo explicó que la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos representó uno de los mayores retos para la porcicultura colombiana, debido al ingreso de carne de cerdo sin aranceles.

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Sin embargo, aseguró que el sector logró fortalecer su competitividad sin acudir a subsidios o medidas de protección comercial. “Hoy el 80 % de la carne de cerdo que consumen los colombianos es producción nacional”, afirmó.

Incluso, indicó que este año esa participación aumentaría hasta el 83 %, pese a la revaluación del peso frente al dólar, que favorece las importaciones.

La inteligencia artificial y el futuro del sector

Otro de los temas abordados fue el papel de la inteligencia artificial en la producción porcícola. Fajardo explicó que la automatización ya hace parte de las tendencias mundiales, aunque considera que existen tareas que seguirán dependiendo del trabajo humano.

“El cuidado de los animales y el bienestar animal seguirán siendo actividades donde el ser humano es indispensable”, concluyó.

Finalmente, señaló que ese será uno de los principales debates durante PorciAméricas 2026, encuentro en el que expertos analizarán cómo incorporar nuevas tecnologías sin perder de vista el papel de las personas en la producción pecuaria.