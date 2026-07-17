Puerto Antioquia realizó su primera exportación de café colombiano desde el Urabá

El despacho marca un hito para la competitividad del sector cafetero nacional, ya que acerca a este terminal marítimo en el Urabá Antioqueño a los principales centros de producción del país y reduce significativamente las distancias terrestres y los costos logísticos.

Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, señaló a través de un trino en su cuenta de X que la primera exportación del grano por Puerto Antioquia es un hito para la competitividad de Colombia.

Café colombiano Foto: AFP

“Cada avance en infraestructura fortalece nuestra capacidad de llegar al mundo con mayor eficiencia, menores costos y mejores oportunidades para los caficultores”, resaltó en su trino el líder de los cafeteros del país.



Bahamón afirmó que la competitividad de una nación también se construye desde sus puertos.

“Hoy el café colombiano abre una nueva ruta hacia el futuro", subrayó en su trino.

Para la Federación Nacional de Cafeteros, Puerto Antioquia se convierte en el terminal marítimo más estratégico del país en materia de exportaciones ya que además de poseer su cercanía con el Canal de Panamá, también recorta la distancia con otros puertos del mundo.

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Así mismo, el gremio de los caficultores señala que este terminal marítimo es el más apto para todas las operaciones de comercio exterior del país ya que posee dentro de su infraestructura de una bodega especializada con capacidad para almacenar hasta 18.000 sacos de café, volumen que equivale a alrededor de 1.260 toneladas, que son distribuidas en 57 lotes que permiten mantener la trazabilidad y calidad de cada carga.