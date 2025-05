Español prueba por primera vez el café colombiano y su reacción sorprende a todos

Muchas personas en el mundo consideran que en Colombia se consigue el mejor café del mundo, aunque algunos especialistas han mencionados que países como Cuba, Indonesia, Etiopía, entre otros, tienen mejores. Pero aún así uno de los destinos de cualquier turista al llegar a al país de visita es tomar un taza y probar el sabor original.

Eso le sucedió al reconocido streamer español TheGrefg, quien llegó a territorio colombiano a conocer más de la cultura del país y de paso aprovechó para probar el café colombiano en una granja dedicada 100 % el cultivo de este. Fue en Pitalito, Huila, en donde no solo tuvo la oportunidad de conocer cómo se cosecha, sino de probar y diferencia un buen café de uno malo.

Esto gracias a sus amigos Plex, Roro, Paconi, entre otros, que decidieron tener su propia marca de café con cosecha colombiana y le explicaron a TheGrefg el porqué de su elección al considerar que este sí es el mejor en todo el mundo.

TheGreg y sus amigos prueban café // Foto: YouTube TheGrefg

Allí, en Pitalito le explicaron cuál es un buen café y cuál no con algunos ejemplos, desde la textura, el olor y demás detalles. Fue ahí su reacción al probar un buen café colombiano que terminó sorprendiendo a todos, pues probó uno malo y uno bueno y con tan solo una cucharada pudo saber cuál era el mejor y esto fue aplaudido por sus seguidores en sus redes sociales.

Lo que causó curiosidad fue su cara de asco cuando probó el mal café, pues de hecho es uno que miles de colombianos prueban diariamente y molestó a algunos fans de este. Pero aún así muchos han aplaudido la manera en que este reconocido creador de contenido ha resaltado la cultura colombiana en un solo video.

"Dios mío, este muchacho hace mejor contenido sobre mí país que mis mismos paisanos que son "influencers" y demás terminologías que tengan"; "Me gustó que Grefg es sincero catando café. El café al que le llaman "mierda" es el café comercial, no es malo ni sabe mal simplemente es de producción industrial"; "Creo que es el primer youtuber que viene a Colombia, y va a conocer la verdadera Colombia, no solo Bogotá o Medellín", fueron algunos comentarios.