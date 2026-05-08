Consejo Gremial pidió frenar el traslado de $5 billones de los fondos privados a Colpensiones

La controversia por el traslado de recursos pensionales hacia Colpensiones sigue creciendo. Esta vez, la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, pidió al Consejo de Estado tomar decisiones urgentes frente al Decreto 415 de 2026, antes de que los fondos privados tengan que girar $5 billones al sistema público de pensiones el próximo 14 de mayo.

A través de un hilo publicado en su cuenta de X, Gutiérrez cuestionó la necesidad de trasladar esos recursos en tan poco tiempo y aseguró que el Gobierno no enfrenta un faltante inmediato para pagar las pensiones de las personas trasladadas tras la reforma pensional, como se argumenta.

1/7 🚨 El Gobierno quiere disponer de más de $5 billones del ahorro pensional de los colombianos en solo 6 días. No porque falte plata para pagar pensiones sino porque necesita caja (el decreto quería $25 billones, pero el Consejo de Estado protegió $20 billones) — Natalia Gutierrez (@NGutierrezJ) May 8, 2026

Inicialmente, el Gobierno buscaba que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) trasladaran cerca de 25 billones de pesos a Colpensiones, correspondientes a los ahorros pensionales de afiliados que se trasladaron al régimen público. Sin embargo, el proceso llegó al Consejo de Estado y las decisiones judiciales terminaron frenando buena parte de ese traslado.

Según Gutiérrez, las cifras actuales muestran que el sistema sí tendría capacidad para responder por esas obligaciones sin necesidad de mover más recursos. “Esas pensiones cuestan aproximadamente $450 mil millones al año. Y las personas trasladadas ya le aportan al sistema cerca de $600 mil millones al año. Es decir: alcanza y sobra para cubrir esas obligaciones”, afirmó.



La presidenta del Consejo Gremial también cuestionó que esos recursos puedan usarse para aliviar necesidades fiscales de corto plazo del Gobierno. De acuerdo con su explicación, la Ley 2381 de 2024 establece que ese dinero debe ahorrarse para financiar pensiones futuras y no para cubrir gastos inmediatos.

Gutiérrez también advirtió sobre la presión financiera que enfrenta el sistema público pensional. Incluso aseguró que, para 2026, todo lo recaudado por IVA apenas alcanzaría para cubrir el costo del régimen público de pensiones. Además, dijo que actualmente el sistema se encuentra desbalanceado, porque hoy se necesitarían ocho personas cotizando para financiar una pensión mínima, pero solo hay cinco aportando al sistema.

Por eso, insistió en que el Consejo de Estado tome decisiones antes del próximo jueves, fecha límite para el traslado de los recursos, con el fin de evitar, según ella, riesgos sobre el ahorro pensional de los colombianos. Además, recordó que la medida ya enfrenta 12 demandas con solicitudes de medidas cautelares urgentes.