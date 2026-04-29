Si Consejo de Estado no suspende totalidad de decreto habría que girar $5 billones, dice Asofondos

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, aseguró que si el Consejo de Estado no suspende en su totalidad el decreto que ordena el traslado de recursos pensionales, los fondos privados tendrían que girar cerca de $5 billones a Colpensiones en mayo. La advertencia se dio en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu.

El pronunciamiento se produce luego de que el alto tribunal suspendiera parcialmente el decreto del Gobierno, en una medida cautelar que frenó el traslado de $20 billones correspondientes a afiliados no pensionados, mientras aún estudia otras demandas relacionadas con el resto de los recursos.



Suspensión parcial y recursos en juego

Velasco explicó que la decisión del Consejo de Estado solo cobija una parte del decreto, dejando vigente la obligación de transferir los recursos de aproximadamente 20.000 personas ya pensionadas.

En este momento el decreto sigue vivo con respecto a esos 5 billones y tendríamos que girarlos el 14 de mayo de este año afirmó.

Según el dirigente gremial, existen múltiples demandas que buscan frenar también este traslado, con el argumento de que el decreto no se ajusta a la ley vigente sobre el manejo del ahorro pensional.



“Esperamos que el Consejo de Estado termine de revisar las 12 demandas que quedan pendientes y ojalá suspenda también el traslado de esos otros 5 billones de pesos”, señaló. De concretarse esa suspensión total, el proceso pasaría a un análisis de fondo que podría derivar en la anulación definitiva del decreto.

Colpensiones anuncia bono pensional para adultos mayores en pobreza extrema Foto: Colpensiones

Riesgos financieros y presión sobre el sistema

El presidente de Asofondos advirtió que el traslado de estos recursos no es menor y podría generar efectos relevantes sobre el sistema pensional y las finanzas públicas.

Solamente los 5 billones… va a generar problemas financieros y va a generar un mayor pasivo pensional sostuvo.

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Velasco explicó que, independientemente de si los recursos permanecen en administración estatal o se liquidan, el cambio de esquema implica diferencias en la gestión del ahorro de largo plazo. Según dijo, el estándar de manejo en una fiducia no es equivalente al de los fondos privados, lo que podría afectar la sostenibilidad del sistema. Además, insistió en que la ley establece que estos recursos deben mantenerse como ahorro pensional, no utilizarse para otros fines.

Obligación legal y riesgo de intervención

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la advertencia sobre las implicaciones jurídicas de no cumplir el decreto mientras esté vigente. “Si se cumplen las fechas del decreto… a nosotros nos toca girar esos recursos, porque si nosotros incumplimos un decreto… podríamos ser sujetos a una intervención”, afirmó Velasco.

El presidente de Asofondos explicó que el riesgo no se limita a los $5 billones en discusión, sino que podría comprometer la totalidad de los recursos administrados por el sistema privado, que ascienden a más de $500 billones.



Debate con el Gobierno y naturaleza de los recursos

Durante la entrevista también se abordaron las críticas del presidente Gustavo Petro sobre el papel de los fondos privados. Velasco rechazó las acusaciones de apropiación indebida de recursos.

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Los fondos privados de pensiones somos entidades hiperreguladas… cada centavo está seguido día a día por la Superintendencia Financiera afirmó.

En cuanto a la propiedad de los recursos, explicó que, tras el traslado de afiliados al régimen público, estos dejan de ser ahorro individual y pasan a tener carácter colectivo. “Esos recursos son de la nación colombiana… son la garantía de que en el futuro vamos a poder soñar con una pensión”, señaló.

