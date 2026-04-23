Consejo Gremial alerta riesgos por decreto que ordena traslado de recursos de las AFP a Colpensiones

La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, manifestó su preocupación frente al Decreto 0415 de 2026, al considerar que esta medida podría poner en riesgo los ahorros pensionales de millones de trabajadores en el país.

A través de su cuenta de X, Gutiérrez afirmó que el decreto contempla un traslado acelerado de cerca de 24.5 billones de pesos desde los fondos privados hacia Colpensiones, lo que representa, según indicó, una decisión que podría comprometer recursos destinados a financiar pensiones futuras.

“El ahorro de los trabajadores no es la caja menor del Gobierno. Desde el sector empresarial manifestamos nuestra profunda preocupación por el Decreto 0415 de 2026. El Gobierno pretende un "traslado exprés" de $24,5 billones de las AFP a Colpensiones. Es una medida ilegal que pone en riesgo el futuro de millones de personas”, indicó.

La dirigente gremial aseguró que, desde la perspectiva del sector empresarial, la medida sería contraria a lo establecido en la Ley 2381 de 2024( reforma pensional), la cual dispone que los ahorros de los afiliados que aún no se han pensionado deben permanecer en los fondos para generar rendimientos y garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Según explicó, utilizar estos recursos en el presente podría afectar la financiación de pensiones en las próximas décadas.



Gutiérrez también señaló que, a su juicio, no existiría una necesidad financiera inmediata que justifique el traslado de los recursos, al sostener que Colpensiones cuenta actualmente con recursos suficientes para cubrir el pago de pensiones programadas para 2026. Asimismo, expresó inquietudes sobre el destino de estos fondos, advirtiendo que su traslado podría convertirlos en recursos de gasto corriente.

Finalmente, la presidenta del Consejo Gremial hizo un llamado al Consejo de Estado para que evalúe la posibilidad de suspender de manera inmediata el decreto. Así mismo, solicitó la intervención de la Procuraduría y la Contraloría con el fin de revisar el impacto fiscal de la medida, pues según su análisis, los recursos involucrados corresponden al ahorro de los trabajadores y su protección debe considerarse un asunto prioritario para el país.