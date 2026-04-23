Paloma Valencia demandó decreto que ordena a fondos privados traslado de 25 billones a Colpensiones

La senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, demandó el decreto con el cual el Gobierno ordena a los fondos privados de pensiones trasladar cerca de 25 billones de pesos a Colpensiones.

“La reforma pensional dispuso que los fondos de pensiones deben seguir administrando esos recursos hasta que cada persona cumpla los requisitos para jubilarse. En ningún momento el Congreso contempló un giro automático de recursos a Colpensiones. Esto es un robo descarado al ahorro de los colombianos. Quieren tomar $25 billones en plenas elecciones”, señaló Valencia.

Este decreto ha generado polémica, por ejemplo, el abogado experto en pensiones Kevin Hartmann advierte que la medida podría ser ilegal al contradecir lo establecido en la reciente reforma pensional.

El abogado dice que el decreto afecta principalmente a unas 120.000 personas que, dentro de una "ventana especial" habilitada por la ley, decidieron trasladarse entre regímenes pensionales, especialmente desde fondos privados hacia Colpensiones.



Por su parte la senadora y candidata Paloma Valencia también le solicitó al Consejo de Estado suspender el decreto.

“También solicité al Consejo de Estado que suspenda con urgencia este Decreto. El dinero de los colombianos está en riesgo y puede terminar despilfarrándose durante elecciones”, señaló Valencia.