Consejo Gremial rechazó declaraciones sobre posible estallido social tras resultado de elecciones

El Consejo Gremial Nacional rechazó las declaraciones de actores políticos que han advertido que Colombia “se va a incendiar” si triunfa un determinado candidato en las próximas elecciones. El pronunciamiento se conoció luego de las declaraciones de Gustavo Bolívar, que generaron reacciones desde distintos sectores.

A través de una publicación publicado en la red social X, el gremio señaló que también rechaza las afirmaciones que, sin sustento, ponen en duda el proceso electoral y la transparencia de las organizaciones encargadas de garantizar las elecciones. En ese sentido, enfatizó que la democracia debe fortalecerse mediante la participación ciudadana y el respeto institucional.

Desde el Consejo Gremial rechazamos con vehemencia las declaraciones de actores políticos que advierten que Colombia “se va a incendiar” si triunfa un determinado candidato, o las que, sin sustento, ponen en duda el proceso electoral y la transparencia de las organizaciones… pic.twitter.com/oLFYJhZxRU — Consejo Gremial (@ConsejoGremial) June 17, 2026

“La democracia se fortalece con votos, no con amenazas; con respeto, no con confrontación”, afirmó el Consejo Gremial en su comunicado. Además, destacó que “Colombia se respeta cuando los ciudadanos pueden votar libremente, cuando se respetan los resultados electorales y cuando se defienden la Constitución, las instituciones y el Estado de Derecho”.

La presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, reiteró el llamado a la serenidad y al respeto durante el actual periodo electoral. El gremio también pidió rechazar cualquier forma de violencia o bloqueo y recordó que “detrás de cada voto hay una voz y detrás de Colombia millones de ciudadanos que merecen respeto”.

