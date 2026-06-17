De La Espriella busca a algunos gremios para el 'Arca de Noé': Sus primeras medidas si gana

La campaña de Abelardo de la Espriella ha estado en contacto con algunos gremios empresariales para construir 'El Arca de Noé', es decir, el paquete de las primeras medidas que tomaría un eventual gobierno de 'El Tigre', si logra derrotar en las urnas este domingo al candidato de izquierda Iván Cepeda, de acuerdo con más de 5 fuentes consultadas por Blu Radio.

En algunos casos el equipo del candidato ha llegado a pedirle a los gremios que diligencien formatos para completar sus diagnósticos de las necesidades de diversos sectores, o listas de los temas prioritarios a resolver incluyendo proyectos de decretos. En otros, se han discutido en reuniones desde temas generales, hasta detalles específicos de las medidas.

La campaña también está haciendo un 'mapeo' de los cargos que serán claves para sacar adelante las iniciativas de gobierno. En al menos una reunión privada la campaña reconoció que no tiene todos los perfiles o la gente necesaria para el nivel de detalle técnico que va a requerir un eventual empalme complejo con la administración de Gustavo Petro. Como la orden de De La Espriella, es no dejar entrar a los clanes políticos están acudiendo a gremios y empresarios.

Aunque el discurso de De la Espriella es pro empresa y pro mercado, los acercamientos no han sido iguales con todos los gremios y de hecho solo se han reunido por separado con algunos de ellos después de la primera vuelta. Vale recordar que antes de la primera vuelta el candidato fue escuchado por el Consejo Gremial Nacional, que agrupa a 34 gremios de la economía con sectores tan diversos como el agro, la industria, el sector financiero o los servicios públicos.



Algunos de los gremios que no se han reunido con de La Espriella sí le han hecho llegar sus propuestas por escrito con listados específicos de normas que, según ellos, deberían derogarse o modificarse. Uno de esos gremios le confirmó a Blu que esas propuestas no fueron enviadas a la campaña de Cepeda, porque es evidente que en esa campaña no iban a ser escuchadas.

Las propuestas públicas de los gremios

Distintos sectores empresariales le han dejado al país paquetes de propuestas para el debate público y para construir el programa del próximo gobierno.

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Esta semana, por ejemplo, Fasecolda envió a los dos candidatos en contienda una serie de propuestas relacionadas con el despliegue de microseguros, la mejora en la medición de la inclusión financiera y la gestión de riesgo de desastres.

Camacol, Asobancaria y Asocajas se aliaron desde 2025 para presentar su propuesta de agenda 2026-2030 para la vivienda, y los gremios del petróleo y el gas presentaron en mayo pasado una serie de propuestas para retomar el dinamismo del sector en los próximos cuatro años.

De momento Fenalco y Fedegán son los únicos gremios que formalmente se han adherido a la campaña de Abelardo de la Espriella.