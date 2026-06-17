Gobierno reconocerá resultado de la segunda vuelta si “queda nítida la voluntad popular”: Benedetti

La declaración se produjo durante la presentación del decreto de orden público para la jornada electoral y en respuesta a la controversia generada por recientes declaraciones de Gustavo Bolívar, quien afirmó que si ganaba el candidato Abelardo de la Espriella “el país se incendiaría”.

Benedetti rechazó ese tipo de pronunciamientos y pidió prudencia en medio del ambiente electoral. “No me gustan esas declaraciones que están llamando a hacer algún tipo de amenaza o de presagios apocalípticos de qué pasa o qué no sucede en la democracia, o qué sucede el día de elección. Lo que es claro es que hay unas instituciones fuertes. Hemos hecho una articulación impresionante para que quede nítida la voluntad popular. Si queda nítida la voluntad popular, el Gobierno claro que tiene que reconocer esa voluntad popular”, afirmó

Las declaraciones de Bolívar habían provocado críticas desde distintos sectores políticos y gremiales. En entrevista con Mañanas Blu, el exdirector del DPS, quien participa en la campaña de Iván Cepeda, intentó matizar sus palabras al señalar que no se trataba de una amenaza coordinada sino de una lectura de la situación social del país.

Sin embargo, lejos de retractarse, Bolívar sostuvo que la estabilidad social dependería de la continuidad de varias políticas impulsadas por el actual Gobierno. En medio de esa controversia, el Gobierno expidió el decreto que establece las medidas especiales para la segunda vuelta presidencial.



Entre ellas figura la ley seca, que regirá desde las 6:00 de la tarde del sábado 20 de junio hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio, aunque alcaldes y gobernadores podrán extenderla si consideran que existen riesgos para el orden público.

El decreto también ordena que los sistemas masivos y las empresas de transporte público operen con el 100 % de su capacidad disponible durante la jornada electoral. Además, las autoridades locales podrán habilitar rutas, frecuencias y horarios adicionales para facilitar el traslado de los votantes.