Iván Marulanda apuesta por un "consenso democrático" bajo el liderazgo de Iván Cepeda

El panorama político colombiano se reconfigura tras el reciente encuentro en el Hotel Tequendama, donde figuras del centro político, representadas por el exsenador y exconstituyente Iván Marulanda, manifestaron su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda. En diálogo con Mañanas Blu, Marulanda explicó las razones de este acercamiento, marcado por una profunda desconfianza hacia la actual administración de Gustavo Petro y la necesidad de proteger las instituciones democráticas.

El fantasma de la Constituyente y la confianza en Cepeda

Uno de los puntos críticos de la conversación fue la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, un tema que Marulanda calificó como una "equivocación tremenda" por parte del petrismo. Para el exconstituyente, la Carta Magna de 1991 representa el único consenso histórico de la sociedad colombiana y cualquier intento de vulnerarla tiene altos costos políticos.

A pesar de las similitudes ideológicas en algunos sectores de la izquierda, Marulanda marcó una clara distancia entre el actual presidente y el candidato Cepeda. "Yo no confío en Gustavo Petro, yo confío en Iván Cepeda", afirmó contundentemente, recordando que Petro utilizó al centro para ganar y luego "se sacudió y siguió gobernando solo y eso fue un desastre".



Según Marulanda, Cepeda es un hombre "serio", "responsable" y "ponderado" que no funciona con emociones, lo que garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Iván Cepeda // Foto: Blu Radio

"Nos une el espanto": El temor por la democracia

Citando a Borges, se planteó si la unión del centro con Cepeda nace del amor o del miedo. Marulanda no dudó en confirmar que es "el espanto de lo que tiene el país por delante" lo que los motiva. El exsenador advirtió sobre un "peligro enorme" de que Colombia pierda su "textura democrática", sus derechos y su tradición de tolerancia.

Publicidad

Este temor no solo se dirige a la gestión actual, sino también a lo que representaría una posible victoria de sectores opuestos, como la campaña de Abelardo de la Espriella, lo que ha empujado a sectores socialdemócratas y académicos a buscar un "consenso nacional" con Cepeda para construir una propuesta política basada en el diálogo y el respeto a la oposición.

La urgencia de reconstruir las instituciones

Marulanda fue enfático al describir el estado actual del país como un "desorden" y una "destrucción institucional muy grave" provocada por el gobierno de Petro. Ante este escenario, la alianza con Cepeda busca un gobierno que pueda "volver a armar el país sobre una conversación que tenga como base la Constitución del 91".

Publicidad

Entre las prioridades mencionadas para esta futura administración se encuentran la reconstrucción del sistema de salud, la resolución del déficit fiscal, la revisión del gasto público y la deuda externa.

Escuche aquí la entrevista: