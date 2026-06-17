Efraín Cepeda propone un acuerdo político para respetar los resultados de las elecciones

El expresidente del Senado y presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, hizo un llamado a todos los candidatos, partidos y sectores políticos del país para que se comprometan desde ahora a respetar los resultados de las próximas elecciones y las decisiones que adopten las autoridades electorales legítimamente constituidas.

Según el congresista, ese debería ser "el primer pacto de cualquier democracia", al señalar que la legitimidad de las instituciones no puede depender de quién resulte ganador o perdedor en las urnas. En ese sentido, sostuvo que la democracia exige aceptar las reglas de juego y reconocer el veredicto de los ciudadanos.

Cepeda también advirtió que desacreditar sin pruebas a las autoridades electorales o sembrar dudas anticipadas sobre los resultados debilita la confianza pública y erosiona las instituciones. Además, recordó que Colombia ha construido durante décadas instituciones capaces de enfrentar desafíos como la violencia, el narcotráfico y la criminalidad, por lo que consideró indispensable preservar la confianza en el sistema democrático, la separación de poderes y el Estado de derecho.

El jefe de las toldas azules destacó igualmente que el país cuenta con mecanismos de control y observación electoral, así como con la presencia de observadores nacionales e internacionales que fortalecen las garantías de transparencia para todos los actores políticos.



Finalmente, insistió en que las elecciones, los candidatos y los gobiernos son transitorios, mientras que las instituciones democráticas deben permanecer y ser protegidas. "Cuando nadie reconoce a los árbitros y cada resultado se cuestiona de antemano, lo que sigue no es más democracia, sino la confrontación. Por eso debemos defender las reglas y respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas", concluyó.