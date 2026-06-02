Consejo Gremial no acoge llamado de Iván Cepeda al diálogo con los empresarios

El Consejo Gremial Nacional no impulsará acercamientos con Iván Cepeda y los sectores políticos que desconocen los resultados electorales o cuestionen sin pruebas la legitimidad del sistema electoral colombiano.

El pasado 30 de mayo, Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, envió una invitación al sector empresarial.

"Quiero expresar especialmente a los empresarios del país toda mi voluntad para compartir con ellos nuestra propuesta, buscar permanentemente un diálogo, la concertación y la búsqueda de acuerdos que Colombia necesita", afirmó.

Sin embargo, el Consejo Gremial marcó distancia frente al candidato y frente al presidente Gustavo Petro. Según la organización gremial, existen preocupaciones por actuaciones y declaraciones del mandatario y de su sector político que podrían afectar la confianza en las autoridades electorales y el respeto por las reglas democráticas.



El gremio afirmó que no puede guardar silencio frente a una opción política que "ha cuestionado los resultados electorales sin pruebas", que "ha buscado sembrar desconfianza en las autoridades democráticas por conveniencia política" y que "ha recibido el respaldo del Gobierno nacional en medio del proceso electoral".

El desconocimiento anticipado de las reglas del proceso electoral, de las autoridades competentes o de los resultados que estas proclamen, es incompatible con los principios democráticos que el @ConsejoGremial Nacional defiende. pic.twitter.com/GEf16tujaI — Consejo Gremial (@ConsejoGremial) June 3, 2026

En otro apartado, el Consejo Gremial señaló que "el desconocimiento anticipado de las reglas del proceso electoral, de las autoridades competentes o de los resultados que estas proclamen, es incompatible con los principios democráticos" que defienden los gremios del país.

También advirtió que cuando una campaña política "pone en duda la legitimidad del proceso electoral sin pruebas serias, o condiciona el reconocimiento de sus resultados, no existen las condiciones mínimas de confianza" para construir una relación con los gremios.

Publicidad

Por esa razón, el Consejo Gremial Nacional informó que se abstendrá de promover acercamientos con quienes desconozcan los resultados certificados por las autoridades electorales.