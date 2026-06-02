En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Marco Rubio
Alfredo Saade
Participación en política
Segunda vuelta
Iván Cepeda
De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Armando Benedetti podría renunciar a su cargo para sumarse a la campaña de Iván Cepeda

Armando Benedetti podría renunciar a su cargo para sumarse a la campaña de Iván Cepeda

El ministro del Interior sostuvo una reunión en la Casa de Nariño con el presidente de Gustavo Petro en donde se puso esta posibilidad sobre la mesa.

Armando Benedetti
Armando Benedetti //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de jun, 2026

El ministro del Interior, Armando Benedetti, evalúa dejar su cargo en el Gobierno nacional para integrarse formalmente a la campaña presidencial de Iván Cepeda. La posibilidad de esta dimisión fue el eje central de una reunión sostenida este martes en la Casa de Nariño entre el funcionario y el presidente Gustavo Petro.

La propuesta de abandonar la cartera política habría surgido desde integrantes del equipo de campaña del candidato del Pacto Histórico, quienes buscan fortalecer su estructura de cara a la segunda vuelta electoral. El encuentro se llevó a cabo al mediodía para analizar la viabilidad de este movimiento estratégico.

No obstante, fuentes oficiales confirmaron que, hasta el momento, Benedetti no ha tomado una decisión definitiva sobre su continuidad en el gabinete. La situación permanece en etapa de deliberación mientras se define el futuro político del actual ministro.

En desarrollo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Armando Benedetti

Elecciones presidenciales 2026

Ministerio del Interior

Iván Cepeda

Publicidad

Publicidad

Publicidad