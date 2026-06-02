Armando Benedetti podría renunciar a su cargo para sumarse a la campaña de Iván Cepeda

El ministro del Interior, Armando Benedetti, evalúa dejar su cargo en el Gobierno nacional para integrarse formalmente a la campaña presidencial de Iván Cepeda. La posibilidad de esta dimisión fue el eje central de una reunión sostenida este martes en la Casa de Nariño entre el funcionario y el presidente Gustavo Petro.

La propuesta de abandonar la cartera política habría surgido desde integrantes del equipo de campaña del candidato del Pacto Histórico, quienes buscan fortalecer su estructura de cara a la segunda vuelta electoral. El encuentro se llevó a cabo al mediodía para analizar la viabilidad de este movimiento estratégico.

No obstante, fuentes oficiales confirmaron que, hasta el momento, Benedetti no ha tomado una decisión definitiva sobre su continuidad en el gabinete. La situación permanece en etapa de deliberación mientras se define el futuro político del actual ministro.

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