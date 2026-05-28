“Estoy preocupado si pierde mi candidato”: Armando Benedetti por elecciones presidenciales

En medio de una intensa correría por el Caribe acompañando al presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la legalidad de las actuaciones del Gobierno y expresó sus temores personales frente al panorama electoral.

En diálogo con Mañanas Blu, habló sobre la tensión por presunta participación en política del Ejecutivo, el funcionario fue enfático en diferenciar entre la actividad política permitida y la conducta indebida.

La defensa de la participación en política

Ante los cuestionamientos sobre la neutralidad del Gobierno, Benedetti argumentó que existe una confusión conceptual en el debate público. Según el ministro, “participar en política es lo que debemos hacer todos, es lo que se ha que promover que se participe en política”.



Para el jefe de la cartera política, la ilegalidad solo se configura cuando se violan prohibiciones taxativas, como el uso del presupuesto o el constreñimiento.

“Participar indebidamente significa ir en contra de lo que está escrito en la ley”, señaló Benedetti, explicando que no hay falta mientras no se utilicen recursos para presionar votos o se ofrezcan ascensos a cambio de apoyo electoral.

El ministro del Interior, Armando Benedetti Blu Radio

Sobre las polémicas frases del presidente Petro respecto a los candidatos de la "vida" y la "muerte", el ministro aseguró que “esto es lo que dice la ley y deberíamos remitirnos a la ley... No es constreñir al elector. Constreñir es si yo le ofrezco una dádiva, si yo le ofrezco plata, si yo le ofrezco un puesto”.

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El temor a la persecución y los "estallidos"

Benedetti confesó su inquietud personal ante un eventual triunfo de la oposición. Al ser interrogado sobre si el Gobierno siente temor por los resultados, el ministro aclaró que hablaba a título individual: “Yo sí estoy preocupado a nivel personal... si usted pregunta cuál es por el candidato que yo quiero votar y todo lo demás, yo sí creo que tenemos por qué estar preocupado”.

Al profundizar en las razones de su inquietud, Benedetti advirtió sobre posibles represalias políticas y desestabilización social: “Estoy preocupado porque a nivel personal yo creería que podrían haber algunas persecuciones, algunas cosas feas... eso podría terminar en estallidos”.

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No obstante, insistió en que no se trata de miedo, sino de una preocupación genuina por el futuro del país y la falta de experiencia de otros sectores para manejar la nación.

Actos oficiales vs. actos de campaña

La controversia también giró en torno a eventos masivos como el realizado en Sincelejo, donde se congregaron más de 26.000 personas.

“Era un acto totalmente de presidencia de la República, no era un acto de campaña. Ojo, porque eso está bien sustentado tanto en la ley como en los papeles que soportan el evento”, puntualizó el ministro.

Para Benedetti, este despliegue responde a un fenómeno inédito en Colombia, donde la palabra del presidente mantiene su relevancia incluso al final del mandato, algo que, según él, deja a la oposición “como desubicados con el fútbol desenganchado”.

Finalmente, el ministro analizó la importancia estratégica de la región Caribe, admitiendo que, aunque se interpreta como una estrategia electoral, la presencia de Petro en la zona es también una despedida sentimental.

Benedetti criticó que otras campañas han “dejado tirado a la costa Caribe”, mencionando específicamente a candidatos como Iván Cepeda y Paloma Valencia, y reconoció que el regionalismo sigue siendo un motor electoral potente: “Ese lenguaje y esa comunicación siempre ha funcionado... en la costa es donde es más fácil hacerle una despedida al presidente porque la costa sí que es petrista”.

Escuche aquí la entrevista: