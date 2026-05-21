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"Grupo armado y política electoral detrás": Benedetti sobre enfrentamientos entre indígenas en Cauca

El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que una “estructura criminal” y la “política por la campaña electoral” estarían alimentando el conflicto territorial entre comunidades Misak y Nasa.

Armando Benedetti.
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 21 de may, 2026

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que detrás de los enfrentamientos entre las comunidades indígenas Misak y Nasa en Silvia, Cauca, habría presencia de grupos armados y factores relacionados con la actual campaña electoral.

“Hay un grupo armado insurgente, estructura criminal que está detrás de esa situación. Y hay también política por la campaña electoral que alimenta esa situación. Eso es lo más complicado”, afirmó el ministro.

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El ministro además explicó que el origen del conflicto está relacionado con una disputa por tierras entre los pueblos Misak y Nasa. De acuerdo con Benedetti, los Misak cuentan con una titulación reciente sobre algunos territorios en la zona de Guambía, mientras que las comunidades Nasa “lo tienen desde la colonización”.

“Los Misak, que tienen en la parte de Guambía unos territorios con base en unas autorizaciones, una titulación nueva. Y arriba están los Nasa, que el problema es que ellos lo tienen desde la colonización, y hay 800 hectáreas en disputa”, sostuvo el ministro.

Frente a los hechos de violencia, Benedetti señaló que el Gobierno nacional está tomando medidas para intentar contener el conflicto.

“El gobierno ha tomado varias medidas que más tarde se sabrá. Se va a crear una mesa de personalidades dentro de los indígenas, se va a crear una mesa técnica y se van a tomar otras acciones”, indicó.

Los enfrentamientos se registraron en un predio ubicado en el resguardo de Pitayó, zona rural del municipio de Silvia. El balance preliminar deja hasta el momento cinco indígenas muertos, 44 personas heridas y varios vehículos incinerados, en medio de choques con palos y machetes entre integrantes de ambas comunidades.

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