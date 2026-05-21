“Es deplorable que eso haya sucedido”, Benedetti tras ataque a sede de Paloma Valencia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció medidas para buscar a los responsables de vandalizar varias sedes bancarias y una de las sedes de la campaña de la candidata Paloma Valencia.

“Es deplorable que eso haya sucedido. El Gobierno lo que ha hecho es tomar decisiones para ayudar a tener a que se tenga la mayor seguridad. Siempre será poco, pero los esquemas de cada uno de ellos es realmente robusto, pero le repito, siempre será poco y no hay que bajar la guardia”, dijo el ministro.

En esa línea, solicitaron la revisión de cámaras de seguridad de la zona para identificar a quienes dañaron parte de la publicidad y tendrán otra reunión con las demás entidades correspondientes para revisar si es necesario reforzar la seguridad.

La candidata Paloma Valencia aseguró desde el sitio que su opositor, Iván Cepeda, estaría detrás de estos hechos.



“Porque ese es el mensaje que les da Cepeda, que ataquen a la oposición, que destruyan a todo aquel que no piense como ellos, que la pelea es con odio, con venganza, con destrucción. Nosotros estamos aquí y no nos vamos a correr”, advirtió Valencia.

Por su parte, Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial, alertó por el nivel de tensión en la recta final de la campaña.

“Esto demuestra algo tremendamente preocupante en los 10 días que quedan antes de las elecciones del 31 de mayo, que si bien la contradicción es el principio fundamental de la democracia, hoy se está abusando y derivando esa contradicción en el hostigamiento a personas y en la incitación al odio, y en centrar más miedo del que gobierna al país en este momento”, puntualizó.

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El alcalde Carlos Fernando Galán calificó como un acto de violencia lo ocurrido.

“Rechazo los ataques y la vandalización de la sede de la candidata Paloma Valencia y otros establecimientos en Bogotá durante una marcha hoy. Actos violentos como estos son reprochables y son una afrenta a la democracia misma. No nos podemos equivocar: la violencia política escala rápido y nos tenemos que alejar de discursos que la romanticen o justifiquen”, escribió en redes.