Manifestaciones hoy en Bogotá: bloqueos, afectaciones a TransMilenio y vandalismo por protestas

Las manifestaciones de este jueves volvieron a generar afectaciones en la movilidad y tensión en varios puntos de Bogotá. Desde el mediodía, estudiantes, docentes y colectivos sociales hicieron marchas en corredores como la carrera Séptima, la calle 26 y la avenida Caracas, provocando bloqueos y desvíos en diferentes zonas de la capital.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, una de las principales concentraciones se registró en la Universidad Nacional, donde cerca de 70 docentes se reunieron en el edificio Uriel Gutiérrez antes de movilizarse hacia el Ministerio de Educación por la calle 26. Al mismo tiempo, estudiantes de la Universidad Distrital, sede Macarena, adelantaron una movilización antifascista sobre la carrera 1, con destino hacia la Embajada de Estados Unidos. En este punto se reportaron bloqueos desde la calle 26B y detonaciones de pólvora tipo voladores.

Asimismo, grupos estudiantiles de la Universidad Nacional salieron por la calle 26 para dirigirse hacia la carrera Séptima con calle 40, donde se unirían otras instituciones de educación superior del Distrito. También se tenía prevista una “gran movilización antifascista y antiimperialista” en la calle 72 con carrera 11, mientras que en la calle 45 con carrera Séptima las autoridades mantenían monitoreo constante ante posibles concentraciones.

En medio de la jornada también se registraron hechos de vandalismo. Un grupo de encapuchados atacó la sede de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia, ubicada sobre la carrera Séptima con calle 53, donde rompieron vidrios y causaron daños en la fachada.



Frente a estos hechos, el alcalde Carlos Fernando Galán rechazó los ataques y aseguró que “atacar una sede política no es manifestación social, es violencia”, además de advertir sobre el riesgo de normalizar este tipo de acciones en el debate democrático.

Siga en vivo el desarrollo de las manifestaciones en Bogotá

1:23 p. m.

La Secretaría de Movilidad reportó afectaciones viales por manifestaciones en la carrera Séptima con calles 65, 41 y 29. En la calle 41 se presentó bloqueo total en sentido sur-norte. Las autoridades recomendaron tomar como ruta alterna la calle 39A.

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2:10 p. m.

Las movilizaciones avanzaron por la carrera Séptima con calles 50 y 45, generando congestión en ambos sentidos viales. Se recomendaron desvíos por la avenida Circunvalar, calle 26 y NQS.

2:37 p. m.

Manifestantes se concentraron entre las calles 45 y 47 sobre la carrera Séptima, causando nuevas afectaciones en ambos sentidos de la vía.

3:08 p. m.

La Secretaría de Movilidad informó que los manifestantes avanzaban por la carrera 13 con calle 40 en sentido norte-sur. Agentes Civiles y el Grupo Guía realizaron manejo del tráfico en el sector.

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3:24 p. m.

Las protestas continuaron sobre la calle 34 con avenida Caracas, en sentido oriente-occidente, donde también hubo afectación vial.

3:42 p. m.

La movilización avanzó hasta la calle 34 con carrera 27, generando congestión vehicular en el corredor.

3:56 p. m.

Las autoridades reportaron recuperación de la movilidad en la calle 34 con carrera 28, luego de que los manifestantes se ubicaran sobre una plazoleta cercana.

4:18 p. m.

TransMilenio informó afectaciones en la troncal Calle 26 por las protestas. Los buses activaron contraflujo entre Centro Memoria y la carrera 33 con calle 26. Además, fue suspendido temporalmente el servicio en las estaciones Centro Memoria y Concejo de Bogotá.

4:22 p. m.

Manifestantes avanzaron por la calle 26 con carrera 33, en sentido oriente-occidente, provocando nuevas afectaciones en la movilidad. Las autoridades recomendaron tomar como rutas alternas la avenida Esperanza y la avenida Américas.