¿Presidente Petro estaría pensando en apartarse del cargo para hacerle campaña a Iván Cepeda?

El presidente Gustavo Petro dejó ver el desespero por la derrota que sufrió su candidato Iván Cepeda en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, primero, desconociendo los resultados del preconteo, asegurando que solamente reconocerá lo que diga el escrutinio y luego con un largo mensaje en sus redes sociales que deja muchos interrogantes.

Petro dice que su mensaje es en respuesta al candidato Abelardo De La Espriella y utiliza un tono que va mucho más allá de un discurso político, hablando de luchar contra el holocausto, contra el fascismo y de que a él, la oposición lo quiere encarcelar o asesinar.

El presidente denuncia, de nuevo sin pruebas, la supuesta compra de votos “a manos llenas” a favor de Abelardo De La Espriella y termina lanzando un mensaje muy duro a Iván Cepeda, diciendo “sé de las debilidades de la campaña progresista”.

A renglón seguido, el presidente asume su rol como una suerte de jefe de debate de su candidato, diciendo que Abelardo De La Espriella fue derrotado en su tierra, en Córdoba y en todo el Caribe y hace un llamado a diferentes sectores políticos a que se sumen a la campaña de Cepeda en lo que llama “alianza por la vida”.



El jefe de Estado, desconociendo abiertamente la orden del Consejo de Estado del viernes pasado que le ordenó no hacer proselitismo político en sus redes sociales, hace todo lo contrario, dice que la campaña del continuismo necesita 3 millones de votos para ganar la presidencia.

Pero lo más enigmático del mensaje del presidente Petro gira sobre los siguientes mensajes: dice “yo tomaré mis propias decisiones” y concluye diciendo “aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”.

Surgen muchas preguntas sobre las implicaciones de esa frase y cómo podría ponerse el presidente de la República al frente de la campaña de Iván Cepeda, teniendo en cuenta que está prohibido por la ley que ejerza su cargo y haga simultáneamente política electoral.

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Por eso han surgido dudas sobre si el presidente estaría evaluando separarse temporal o definitivamente de su cargo para asumir la campaña, camino que en cualquier caso no estaría exento de serias dificultades políticas y jurídicas, primero porque la eventual renuncia o solicitud de licencia debe ser aprobada por la plenaria del Senado de la República y porque quien tendría que asumir la presidencia sería la vicepresidenta Francia Márquez, quien desde hace varios meses está distanciada del presidente Petro.