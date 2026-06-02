Jennifer Pedraza: “Espero que Cepeda se ponga los pantalones y se aparte de las posturas de Petro”

La representante a la Cámara y senadora electa, Jennifer Pedraza, jefa de debate de Sergio Fajardo, manifestó su profunda preocupación por la falta de independencia del candidato Iván Cepeda frente a la administración del presidente Gustavo Petro. Dijo que las posturas del jefe de Estado están alejando a los sectores de centro.

Para Pedraza, el escenario electoral actual resulta "absolutamente incómodo". Si bien enfatizó su rechazo categórico a la candidatura de Abelardo de la Espriella, a quien calificó como una amenaza para la democracia y la educación pública, fue igual de crítica con la gestión política del oficialismo. La parlamentaria cuestionó si Cepeda tiene la capacidad de marcar una agenda propia, alejada de las directrices de la Casa de Nariño.

Sergio ha planteado que para él es muy importante tomar una decisión, o que este millón de votos que que, con las uñas, con convicción y con argumentos sacamos en la primera vuelta, sean decisivos para la segunda vuelta presidencial. Pienso que está claro que, por lo menos de parte mía, y así también lo ha hecho saber él, no tenemos ninguna coincidencia con el proyecto político de Abelardo de la Espriella en lo que tiene que ver con su llamado a por la razón o por la fuerza, entre muchos otros motivos. Yo, por ejemplo, como una activista por los derechos de las mujeres, jamás podría votar por una candidatura como la de Abelardo Dijo Pedraza.

"Espero que Cepeda se ponga los pantalones"

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la inquietud sobre la autonomía del candidato Cepeda. Ante la reciente insistencia del presidente Petro sobre la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y su negativa a reconocer resultados electorales, Pedraza fue enfática en su exigencia política.

“Para mí, lo que yo esperaría de un candidato presidencial como Iván Cepeda es que se pusiera los pantalones, que asumiera la dirección de su campaña, que se apartara de este tipo de posturas del presidente Petro y que pudiera tender diálogos con posturas diversas del sector político que somos honestas”, afirmó la senadora electa.



Para Pedraza, es incomprensible que el proyecto político de Cepeda no sea capaz de distanciarse de las declaraciones que, a su juicio, solo fortalecen a la oposición. "Parece que ni siquiera Iván Cepeda tiene autonomía y libertad para apartarse de las posturas del presidente", añadió, cuestionando la estrategia de comunicación de la campaña oficialista.

Iván Cepeda Foto: AFP

Condiciones de Pedraza para el diálogo y posturas "impajaritables"

La senadora aclaró que, aunque el centro político colombiano se encuentra en un periodo de deliberación, existen puntos que ella denomina "impajaritables" para cualquier conversación futura. Entre estos temas, destacó la necesidad de desistir de la apuesta por una constituyente, la atención urgente a la crisis del sistema de salud y una estrategia clara para enfrentar la crisis de seguridad nacional.

"El resultado de las urnas es contundente. Si convocan mañana una constituyente, los derechos de las minorías, de las mujeres, de las personas con una orientación sexual diversa son los primeros que están bajo ataque", advirtió la congresista.

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El centro ante una encrucijada electoral

Pedraza también hizo un balance sobre la violencia política que, según afirma, ha sufrido el sector del centro por parte del petrismo durante los últimos seis años. Recordó cómo las constantes descalificaciones hacia Sergio Fajardo han fragmentado cualquier posibilidad de unidad y advirtió que "al presidente Petro le molestan más los proyectos alternativos que los proyectos de la derecha".

La parlamentaria subrayó que, a pesar de la animadversión que siente hacia el proyecto de Abelardo de la Espriella, la actitud del presidente Petro, al desconocer los resultados electorales, "aleja completamente de la decisión de votar por Iván Cepeda". Concluyó señalando que el debate actual en el país es mucho más grande que sus vivencias personales o rencores políticos y reafirmó que cualquier apoyo en la segunda vuelta estará supeditado a que se garanticen los valores democráticos y la independencia frente al gobierno de turno.