¿Hacia dónde irán los votos de Sergio Fajardo en la segunda vuelta presidencial?

Pese a que algunos expertos apuntaban que el resultado de Sergio Fajardo no pasaría el 3 % de los votos de estas elecciones presidenciales, el candidato terminó obteniendo 1.006.870, resultado el cual calificó como “una victoria” en contra de los que “no creían en su movimiento político”.

“Gracias a este equipo, a ese millón de votos que nos dieron la confianza. Gracias porque enfrentamos a todas las adversidades que se podían enfrentar, lo hicimos con dignidad con nuestros principios. Ese es un mensaje para toda Colombia. Este millón de votos será importante para elegir el futuro del país y la voz de nosotros se va a escuchar porque es el futuro de Colombia el que está en nuestras manos. No vamos a mirar una confrontación, sino vamos a ser protagonistas”, dijo el candidato tras los resultados.

Un relato muy diferente al que ha tenido el candidato en otras campañas presidenciales en donde optó por no entrar en el debate político.

Foto: Blu Radio

¿Hacia dónde irán los votos de Sergio Fajardo?

Tal como dijo el candidato, su millón de votos será clave en el resultado final que dará estas elecciones presidenciales en Colombia, en especial en la segunda vuelta el próximo 21 de junio.



Lo cierto es que estos votos no tienen una intención puntual, sea De La Espriella o Cepeda, que será crucial lo que diga el candidato en las próximas semanas para que sus simpatizantes tomen una decisión a la hora de votar en la segunda vuelta presidencial, a diferencia en otras campañas en donde prefirió no entrar en la discusión del futuro político.

Pero también serán claves los votos de Paloma Valencia, quien ya anunció su apoyo hacia Aberlardo De La Espriella y quien obtuvo más de 1.600.000 votos, que si se suman en el resultado final serán cruciales en ese desenlace.