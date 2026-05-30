Sergio Fajardo envía mensaje a Petro: “Es un guerrero, sabe confrontar, pero no sabe construir”

A pocos días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, el candidato Sergio Fajardo lanzó una de las críticas más directas de su campaña contra el presidente Gustavo Petro. Durante una entrevista en El Radar, el exalcalde de Medellín aseguró que el mandatario “es un guerrero” y que, aunque sabe confrontar, no tiene la capacidad de construir consensos para el país.

La declaración se produjo en medio de una conversación centrada en la polarización política, la educación y el futuro de Colombia. Fajardo aprovechó el espacio para insistir en que el país necesita superar la lógica de amigos y enemigos que, según él, ha marcado el debate público durante los últimos años.

Sergio Fajardo cuestiona el estilo político de Gustavo Petro

La frase más contundente de la entrevista llegó cuando el candidato analizó el panorama político nacional y el papel que ha desempeñado el presidente Petro en los últimos años.



“Petro no sabe construir. Petro es un guerrero. Él le sabe dañar, sabe confrontar”, afirmó Fajardo al referirse al actual jefe de Estado.

Según el candidato, Colombia atraviesa una etapa marcada por el resentimiento, la rabia y la confrontación permanente entre sectores políticos. En ese contexto, sostuvo que las discusiones terminan convirtiéndose en una dinámica de “amigo o enemigo”, una situación que, en su opinión, impide avanzar en temas fundamentales para el desarrollo del país.

“Si yo defino al que no está conmigo como enemigo, estoy en el lenguaje de la guerra”, aseguró.

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Fajardo señaló que esta confrontación termina desplazando debates clave como la generación de oportunidades para los jóvenes, el desarrollo rural o el fortalecimiento de políticas sociales para las familias más vulnerables.

Educación y reconciliación, las apuestas de Fajardo para Colombia

Durante la entrevista, el candidato también lamentó que la educación no ocupe un lugar central en la campaña presidencial.

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“Estamos en la sociedad de la confrontación, del insulto, de la agresión, del daño, del maltrato en esta polarización tan horrible”, afirmó, al advertir que Colombia seguirá rezagada mientras no convierta la educación en una prioridad nacional.

Fajardo defendió su propuesta de una política basada en el diálogo y resumió esa visión con una frase que ha repetido durante la campaña: “Podemos ser diferentes sin ser enemigos”.

En la recta final hacia las urnas, el aspirante hizo un llamado a los votantes, especialmente a los jóvenes, para que no se dejen llevar por las encuestas ni por la polarización.

“No nos resignemos, no nos arrodillemos ante una Colombia que nos lleva a una confrontación con miedo, con rabia, con resentimiento”, concluyó.

Con ese mensaje, Fajardo cerró su participación en El Radar, insistiendo en que el país necesita menos confrontación y más capacidad para construir acuerdos en medio de las diferencias.