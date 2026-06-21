"Se está poniendo en riesgo nuestra democracia": Consejo Gremial alerta sobre intervención política

En diálogo con Mañanas Blu, Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, analizó el clima político del país y lanzó una serie de advertencias sobre la estabilidad democrática y el orden público.

Gutiérrez enfatizó la importancia de este proceso para el futuro de la nación, haciendo un llamado urgente a la ciudadanía para que asista a las urnas de manera consciente.

Un llamado a la participación y a los valores constitucionales

Para la dirigente gremial, la jornada de hoy representa una decisión fundamental sobre el modelo de país que se busca consolidar. "Es un momento muy importante sobre el país que queremos construir. Hay que salir a votar, ejercer el derecho al voto de manera libre, informada y conscientes de los valores que estamos defendiendo para el progreso del país", manifestó Gutiérrez.

Según explicó, el Consejo Gremial busca acompañar valores como la defensa de la Constitución, la libertad, la democracia, la iniciativa privada y la dignificación del trabajo.



Preocupación por la intervención del Gobierno y denuncia ante la OEA

Uno de los puntos más críticos de su intervención fue la denuncia sobre la presunta participación en política por parte de funcionarios del Gobierno Nacional. Gutiérrez reveló que se reunieron con la delegación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para radicar una carta de protesta.

La presidenta del Consejo Gremial expresó: "En este proceso electoral nos tiene muy preocupados primero la participación en política del presidente y de varios funcionarios del gobierno nacional que además ponen en duda nuestro sistema electoral y con unas infundadas noticias que no son verdad".

Ante esta situación, solicitaron a las autoridades internacionales un acompañamiento firme y transparente, argumentando que "se está poniendo en riesgo nuestra democracia" debido a los llamados de exfuncionarios a la violencia y al desorden.

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El desafío del post-electoral y el reconocimiento de resultados

La preocupación de los gremios no se limita a la jornada de votación, sino que se extiende a lo que sucederá una vez se conozcan los datos finales. Gutiérrez destacó que el canal con la OEA permanece abierto para denunciar cualquier delito electoral y subrayó la necesidad de vigilancia tras el cierre de urnas.

"Hoy cuando sepamos el resultado vamos a necesitar más que nunca el acompañamiento de estos organismos internacionales para el reconocimiento de los resultados. Entonces les pedimos un acompañamiento muy especial y de largo plazo", puntualizó.

Finalmente, hizo un llamado a la fuerza pública y a las autoridades locales para prevenir bloqueos que afecten la productividad, el transporte de alimentos y la atención médica.

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Escuche aquí la entrevista: