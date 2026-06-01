Consejo Gremial exige respetar resultados del preconteo tras declaraciones del presidente Petro

El Consejo Gremial Nacional pidió respeto por los resultados de la primera vuelta presidencial y respaldó a las instituciones encargadas de la organización y vigilancia electoral.

En un comunicado, el gremio reconoció los resultados expresados en las urnas y destacó la participación ciudadana y la reducción de la abstención durante la jornada.

La organización respaldó la labor de la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral, la fuerza pública y las demás entidades que participaron en el proceso.

Colombia exige respeto por los resultados electorales, confianza en las instituciones y una segunda vuelta con plenas garantías democráticas.

Tras la primera vuelta presidencial, el Consejo Gremial Nacional hace un llamado a fortalecer las garantías democráticas, la neutralidad… pic.twitter.com/ANIG2KpNKw — Consejo Gremial (@ConsejoGremial) June 1, 2026

Además, rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la transparencia e integridad de las elecciones y sostuvo que cualquier reclamación debe tramitarse mediante los mecanismos institucionales establecidos por la Constitución y la ley.



“Rechazamos las recientes declaraciones del presidente de la República que ponen en duda la transparencia e integridad del proceso electoral sin que exista un pronunciamiento de las autoridades competentes”, indicó la asociación gremial.

De cara a la segunda vuelta presidencial, el Consejo Gremial Nacional hizo un llamado a todos los actores políticos para que la campaña se desarrolle con respeto a las reglas democráticas y permita a los ciudadanos tomar una decisión informada, “para que la campaña se desarrolle con respeto, altura democrática y espíritu constructivo”, señaló.

También solicitó una observación electoral nacional e internacional amplia e independiente como mecanismo para fortalecer la confianza en el proceso y las garantías para los participantes.

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El gremio exhortó a los servidores públicos a actuar con imparcialidad y respeto por las garantías electorales, “absteniéndose de intervenir indebidamente en la contienda o de utilizar recursos, cargos o escenarios institucionales para favorecer o afectar alguna candidatura”.

Asimismo, reiteró su defensa de la Constitución, la separación de poderes, la seguridad jurídica y las libertades individuales y colectivas.

El pronunciamiento fue suscrito por las organizaciones que integran el Consejo Gremial Nacional, entre ellas la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Acolfa), la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y otras agremiaciones empresariales.