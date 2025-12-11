En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Entrevista Álvaro Uribe
María Corina Machado
Caribe
Donald Trump
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Esto se sabe de los invitados que tendría J Balvin en Bogotá: "Algo histórico"

Esto se sabe de los invitados que tendría J Balvin en Bogotá: "Algo histórico"

El paisa regresa a Bogotá luego de seis años y promete dar un espectáculo único para todo su público en la ciudad en donde espera a más de 40.000 personas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad