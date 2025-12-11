Esto se sabe de los invitados que tendría J Balvin en Bogotá: "Algo histórico"

La espera terminó y luego de seis años regresa a Bogotá José Osorio Balvin, más conocido como J Balvin, esta vez en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Un concierto el cual prometió que será “histórico” y casi a la altura de lo que hizo el pasado 29 de noviembre en el Atanasio Girardot de su natal Medellín.

Pero es que tras las críticas que recibió en 2019 por su presentación en el Festival Estéreo Picnic, Balvin quiere reivindicarse con la ciudad que la abrió las puertas cuando no era nadie y cantaba de colegio en colegio de la mano de diferentes medios de comunicación de la capital y, por eso, según algunos, lo que hará en la ciudad será el mayor regalo del paisa para la capital.

J Balvin en concierto en Medellín // Foto: suministrada

¿Qué invitados podría tener J Balvin en Bogotá?

En redes sociales solo circulan rumores de quiénes podrían ser los invitados y/o cuántos estarían a su lado, pensando en lo que hizo en Medellín. Allí, tuvo más de 20 invitados en donde estuvieron cantantes como Daddy Yankee, 50 Cent, Feid, Maluma, De La Guetto, Ryan Castro, entre otros.

Algunos mencionan más de 10 invitados, otros menos, pero lo más certero del tema lo mencionó Juan José Guerrero, conocido en Instagram por ser influencer musical y parte del medio Conciertos Colombia, muy acertado en ciertas predicciones y como aliado de grandes eventos como lo fue el reciente Orale Wey Fest con Grupo Firme.



“En Medellín hizo su show y fue un concierto, que, para mí, me volví a reconciliar con la música de Balvin (…) Pero es que en Medellín se sintió el aura de Balvin. El 13 de diciembre en Bogotá vamos a vivir algo parecido. He llegado a conocer que vendrá alguien más grande que 50 Cent. No quiero dañar la sorpresa, habrá más invitados, pero les puedo decir que habla en inglés”, dijo, confirmado que sí tendrá tanda de invitados en la capital.

J Balvin // Foto: suministrada

Esto se sabe del concierto

Dicho por el propio artista, el evento tendrá una larga duración y comenzará puntual el sábado a las 8:00 de la noche. Además, TransMilenio anunció rutas especiales durante el evento y se conocieron las recomendaciones de ingreso al evento, el cual tendrá un escenario 360.