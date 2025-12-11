Nadia Blel detalla su renuncia y advierte riesgos en la reforma a la salud

La senadora Nadia Blel, quien ocupó hasta ayer la presidencia del Partido Conservador, explicó las razones de su renuncia anticipada, decisión que se hará efectiva el próximo 16 de diciembre. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, la dirigente aseguró que se aparta del cargo para brindar garantías dentro del proceso electoral interno y centrarse en su campaña para regresar al Congreso.

Blel destacó que su continuidad al frente del partido tras las pasadas elecciones había sido un hecho inédito decidido por el Directorio Nacional. Sin embargo, recordó que desde entonces había advertido que, una vez inscrita como candidata, debía retirarse por coherencia. “Yo siempre fui muy clara (…) que debía retirarme para brindar garantías a todos una vez me inscribiera al Senado”, afirmó.



Mecanismos para definir candidato presidencial

La senadora explicó que será el Directorio Nacional, y no la presidenta saliente, el encargado de escoger tanto a su reemplazo como el mecanismo para seleccionar al candidato presidencial de la colectividad. Recordó que los estatutos contemplan cuatro opciones: convención, consulta, encuesta y consenso.

“Es el directorio nacional (…) quien tiene que tomar la decisión del mecanismo. Yo sé que lo harán con sabiduría, imparcialidad y pensando en lo que más le convenga al partido y al país”, señaló.

Sobre la pertinencia de las convenciones, la legisladora defendió la necesidad de promover mayor participación: “Mientras exista mayor participación, más democracia. Para nosotros una convención es una gran fiesta democrática”.



Reforma a la salud: “Sin aval fiscal no es viable”

En su rol de integrante de la Comisión Séptima, Blel reiteró su oposición al avance de la reforma a la salud impulsada por el Gobierno. Según explicó, la discusión debía suspenderse hasta que el Ministerio de Hacienda demostrara de forma técnica de dónde saldrán los recursos para financiar el nuevo sistema.



“Sin plata, sin tener certezas de nuevas fuentes de financiación, esta reforma no es viable”, aseguró, señalando que no es la Comisión Séptima la que retrasa el trámite, sino el Gobierno. Añadió que la falta de aval fiscal podría llevar a un desenlace similar al del Ministerio de la Igualdad: “Lo tumbó la Corte porque no tenía un aval fiscal técnico verificado”.

La senadora concluyó que mantendrá su postura mientras no exista claridad presupuestal: “Hasta tanto no haya un aval certero, esa reforma no es viable. Está en juego la vida de los colombianos”.

Escuche la entrevista completa acá: