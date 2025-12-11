En vivo
Nadia Blel detalla su renuncia y advierte riesgos en la reforma a la salud

Nadia Blel detalla su renuncia y advierte riesgos en la reforma a la salud

La senadora Nadia Blel explica razones de su renuncia a la presidencia del Partido Conservador y advierte incertidumbre sobre la reforma a la salud.

